Tennis, i tornei giovanili a Riccione e all’Ippodromo

Partito un grande appuntamento con il tennis giovanile, il torneo Super Next Gen, riservato ai migliori Under 16 e 18 dell’area Nord-Est, che va in scena al Tc Riccione. Secondo turno: Alex Vincenzi-Pietro Venturini 6-1, 6-0. Quarto turno: Matteo Simeoni-Filippo Quadrelli 6-2, 6-1, Elia Lazzeri-Luca Lorenzi 6-3, 6-3, Sasa Notarstefano-Julian Manduchi 3-6, 6-4, 10-1, Andrea Tinarelli-James Mohamed Aratari 6-1, 6-2. Sesto turno: Alessandro Vavalà-Gianfilippo Falconi 4-6, 6-4, 10-5, Alessandro Pesaresi-Edoardo Belletti 6-0, 6-0, Edoardo Lindaver-Andrea Monti 6-2, 6-0, Paolo Fontanot-Alessandro Cortesi 7-5, 6-2. Femminile, terzo turno: Margherita Busi (3.4)-Emma Pelliccioni (4.2) 6-0, 6-1. Quarto turno: Aurora Baldassarri (4.1)-Giulia Nobili (3.5) 6-4, 6-2, Elena Fabrizia Campi-Giulia Gualdi 6-2, 6-1.

Baby in campo anche al Tc Ippodromo di Cesena, l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 12 femminile, primo turno: Lavinia De Franco-Eleonora Gridella 3-6, 6-4, 10-5, Noemi Caligari-Nicole Colonna 6-1, 6-0. Primo turno: Aaron Cavallini-Ettore Frigieri 7-5, 6-2, Gianmaria Mancini-Diego Barchi 4-6, 6-4, 10-2, Diego Casadei-Raffaele Palma 7-6, 6-3. Under 14, primo turno: Tommaso Gallinucci-Alberto Biasini 6-1, 6-2, Enrico Romagnoli-Leonardo Giuliani 6-1, 6-4, Simone Detti-Andrea Samorì 6-1, 6-1. Secondo turno: Leone Franchi-Alessandro Guzinschi 6-4, 6-1, Flavio Areolite-Diego Pasquinoni 6-0, 6-0.