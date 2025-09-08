Tennis, i tornei giovanili a Conselice e Fusignano

Primi match sui campi del Ct Conselice nel torneo Under 12-14 maschile. Nell’Under 12 maschile si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate a Riccardo Martinelli e Matteo Lotti, nel tabellone finale n.1 Stefano Scotto Di Gregorio, n.2 Riccardo Cricca. Nel primo tabellone si qualifica Matteo Lotti. Nell’Under 14 primo tabellone con le teste di serie assegnate a Francesco La Sala ed Alessandro Corazza. Nel tabellone di 4° n.1 Riccardo Piraccini, n.2 Jacopo Mainardi, primo turno: Lorenzo Aloisi-Francesco La Sala 6-3, 6-2, Riccardo Paglionico-Enea Giulio Barraco 6-3, 6-3.Al via sui campi del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano il torneo di singolare Under 16 maschile e di doppio. Sezione di 4°, 1° turno: Filippo Barisani-Giulio Casamento 6-3, 6-1. 2° turno: Riccardo Vecchi-Gabriele Lasconi 2-6, 6-3, 10-5. Nel doppio prima fase a gironi: Cavallini-Mari b. Cavessi-Vecchi 6-1, 6-3, Catallo-Carta b. Rivola-Zama 7-5, 6-3.