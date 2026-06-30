Tennis, i tornei forlivesi al terzo turno

Avanza il torneo di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì, il trofeo “Climatek”. Terzo turno: Alberto Zattini (4.2)-Piergiorgio Sacchetti (4.5) 6-1, 6-1, Stefano Bassetti (4.3)-Luca Dragoni (4.2) 6-1, 6-0, Gian Luca Cerchierini (4.2)-Leonardo Ancarani (4.4) 7-6 (5), 6-3, Raffaele Mazzoli (4.2)-Marco Perfetti (4.5) 6-2, 7-5, Lorenzo Negrello (4.3)-Angelo Campagna (4.2) 6-4, 7-5, Simone Fantini (4.2)-Filippo Zadra (4.3) 6-3, 6-3, Tommaso Babini (4.2)-Marco Cantagallo (4.3) 6-2, 6-3, Pierangelo Taroni (4.1)-Daniele Bravi (4.2) 6-1, 7-6 (5).
Prosegue anche il torneo di 3° categoria, al Ct Marconi di Forlì. Il trofeo “Defilus”. Tabellone di 4° fascia, terzo turno: Marco Magrini (4.2)-Alessandro Silvestroni (4.2) 7-6 (4), 6-3, Federico Ricci (4.2)-Gabriele Iudica (4.2) 6-7 (3), 6-1, 11-9, Riccardo Valente (4.3)-Alberto Zattini (4.2, n.3) 6-3, 6-0.