Tennis, i tornei di Valmarecchia e Meldola

Macina risultati il torneo Open maschile organizzato dal Valmarecchia Sporting Club. Nel tabellone finale brillano Enea Carlotti (Ct Cicconetti), Jacopo Liverani (Ct Massa), Alessandro Pesaresi (Tc Riccione) e Christian Ottaviani (Ten Sport Center). Tabellone finale, primo turno: Jacopo Liverani (2.8)-Diego Cencini (2.8) 1-6, 7-5, 10-8, Alessandro Pesaresi (2.8)-Leonardo Bartoletti (3.1) 7-5, 6-2, Christian Ottaviani (2.8)-Francesco Muratori (3.1) 6-7, 7-5, 12-10, Enea Carlotti (3.1)-Enea Sabatini (2.8) 6-0, 6-4.
Primi match sui campi del Ct Meldola nel torneo nazionale di 4° categoria, il 10° “Città di Meldola”, 5° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. Turno di qualificazione Nc: Michele De Franciscis-Tommaso Ricci 6-3, 6-0, Giacomo Solfrini-Gianni Montanari 6-1, 6-2, Lorenzo Belli-Renè Colella 6-4, 5-7, 10-4, Alex Guidi-Vittorio Cambrelli 7-6 (2), 6-4, Gianluca Rava-Federico Pinto 6-2, 6-4, Fabio Baldoni-Alessandro Valentini 6-3, 6-1, Davide Mancini-Matteo Bernardini 6-1, 6-3, Matteo Rava-Gaspare Taiuti 6-1, 6-1, Marco Strocchi-Gian Roberto Zoli 6-0, 6-1.