Tennis, i tornei di Vallesavio e Conselice

Al via il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno. Si tratta del torneo “Marchi Giorgio” che terrà banco fino al 21 giugno. Primo tabellone, 1° turno: Stefano Versari (4.6)-Andrea Maroni (4.6) 6-3, 6-2. Secondo turno: Marco Carroli (Nc)-Luca Bellucci (4.6) 6-0, 6-1, Nicolas Tesei (4.5)-Enrico Cantarelli (Nc) 6-0, 6-2.
Primi match nel torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Ct e Padel di Conselice, il trofeo “Agruiturismo Massari” che terrà banco fino al 16 giugno. Primo turno della sezione di 3°: Mario Borghi (3.4)-Samuel Cavallini (3.4) 6-1, 7-6, Jean Pierre Adrien Guy (3.5)-Alessio Cellini (3.5) 6-4, 6-0. Secondo turno: Enrico Barbini (3.3)-Tommaso Pilati (3.3) 6-1, 6-4. Terzo turno: Luca De Giovanni (3.2)-Andrea Melandri (3.3) 7-6, 6-1.