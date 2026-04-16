Tennis, i tornei di Valle del Rubicone e Conselice

Il Circolo Valle del Rubicone a Gatteo ospita il torneo di 4° categoria femminile, il 1° trofeo “Bcc Romagnolo”. In semifinale Alice Amadori, Elisabetta Dallari e Paola Verlengia. Ottavi: Elisabetta Dallari (4.1)-Vittoria Pracucci (4.3) 6-3, 6-2, Letizia Crociati (4.2)-Mariangela Leporale (4.3) 6-3, 7-5. Quarti: Alice Amadori (4.1, n.2)-Luana Lanfranchi (4.2) 6-0, 6-2, Paola Verlengia (4.1, n.1)-Vanessa Tessore (4.3) 4-6, 6-3, 8-6, Elisabetta Dallari (4.1)-Claudia Crescentini (4.1, n.4) 6-3, 6-4.
E’ partito il torneo di 2° categoria del Ct Conselice, maschile e femminile. Tabellone di 4°, secondo turno: Enrico Bosi (4.3)-Fabio Lucarini (4.4) 6-1, 6-4, Nicolò Zazzaroni (4.6)-Enrico Bianchi (4.4) 6-1, 6-1, Mattia Gaddoni (Nc)-Valerio Saccomandi (4.5) 6-2, 6-0.