Tennis, i tornei di quarta al Venustas e al Casalboni

Avanza il Trofeo del Gelso di 4° categoria femminile al Ct Venustas di Igea Marina. Secondo turno tabellone finale: Valentina Di Nella (4.5)-Giulia Farina (4.5) 6-1, 6-4, Silvia Urbini (Nc)-Elena Guidi (4.5) 6-2, 6-1. Terzo turno: Greta Fantini (4.3)-Shaylee Cieri (4.3) 6-4, 6-2.
I quarta anche al Ct Casalboni di Santarcangelo, il 21° Memorial “Luciano Piraccini”. Terzo turno: Lorenzo Podeschi (4.5)-Attilio Doria (4.3) 6-3, 6-1, Michele Massari (4.3)-Enea Venturini (4.5) 7-6, 7-6, Fabio Montebelli (4.3)-Federico Biondi (4.5) 6-0, 6-1, Massimo Casali (4.5)-Enrico Bianconi (4.3) 6-4, 1-6, 10-8, Andrea Muratori (4.3)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-0, 6-0, Stefano Forti (4.3)-Daniele Pasolini (4.5) 6-4, 6-2, Nicola Marchi (4.3)-Alessandro Bernardi (4.2) 6-2, 6-0, Carlos Bevilacqua (4.2)-Davide Mazzotti (4.4) 6-3, 6-0, Vincenzo Olivieri (4.3)-Andrea Caprini (4.4) 6-3, 6-2, Giacomo Luigi Piero Greco (4.6)-Federico Ballerini (4.3) 6-3, 3-0 e ritiro, Stefano Versari (4.6)-Paolo Bernardini (4.3) 0-6, 6-2, 10-8, Gianluca Zammarchi (4.3)-Danilo D’Altri (4.2) 6-4, 6-1, Cristian Campidelli (4.2)-Marco Fuschillo (4.4) 6-4, 3-6, 10-0, Fabrizio Giannandrea (4.3)-Matteo Zanotti (4.5) 6-2, 6-4.