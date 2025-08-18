Tennis, i tornei di Quarta a Russi e Cesenatico

Muove i primi passi il torneo di 4° categoria del Russi Sporting Club. Sezione 4.6-4.4, primo turno: Elia Farneti (4.5)-Luca Milandri (Nc) 6-1, 7-5, Andrea Bugno (4.5)-Marco Bonini (4.5) 6-3, 3-6, 10-1. Turno di qualificazione: Federico Oliani (4.4, n.1)-Marco Caruso (4.5) 6-0, 6-2.I quarta anche al Tc Parckin di Cesenatico. Maschile, secondo turno: Stefano Rotondo (4.2)-Ettore Serra (4.5) 6-7 (5), 7-6 (5), 14-12, Michele Riciputi (4.2)-Danilo D’Altri (4.3) 6-1, 6-4, Lorenzo Pistocchi (4.3)-Marco Nunziato (4.2) 6-1, 6-2, Fabio Altadonna (4.3)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-1, 7-6 (2), Marco Chiapponi (4.2)-Claudio Della Parte (4.2) 6-4, 6-4, Eugenio Alessandro Vicini (Nc)-Domenico Spitaleri (4.2) 6-0, 6-1, Simone Balzani (4.2)-Massimo Benvenisti (4.2) 6-4, 6-0, Giacomo Costanzo (4.2)-Marco Valli (4.3) 6-0, 6-0, Flavio Guerrini (4.2)-Michele De Maio (4.2) 0-6, 7-6 (4), 10-7, Dario Ventura (4.5)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-1, Alessio Caneschi (4.2)-Niccolò Tedeschi (Nc) 6-2, 2-6, 10-6, Stefano Goretti (4.3)-Davide Carlini (4.2) 6-4, 6-2, Gianni Mengozzi (4.4)-Claudio Degli Angeli (4.2) 6-2, 6-2.Nel femminile dal tabellone Nc si qualifica Simona Massi che nel turno di qualificazione ha battuto 6-1, 6-0 Lorena Maritza Penate. Sezione 4.6-4.5, turno di qualificazione: Nataliya Bilan (4.5, n.3)-Rita Sacchetti (4.6) 5-7, 6-3, 10-7, Francesca Vincenzi (4.5, n.2)-Sara Borelli (4.6) 6-2, 1-6, 10-5.