Tennis, i tornei di Pinarella e Sarsina

Prosegue sui campi del Ten Sport Center il torneo di 2° categoria maschile, il trofeo “Golfetta”, dotato di 500 euro di montepremi. Tabellone di 3°, secondo turno: Filippo Marcaccini (3.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-1, 5-0 e ritiro. Terzo turno: Flavio Millari (3.2)-Rocco Albini (3.3) 6-1, 6-1, Giacomo Coppini (3.1, n.6)-Giovanni Neri (3.2) 6-0, 6-1, Marco Sorace Biagini (3.2)-Gianfilippo Falconi (3.1, n.7) 6-2, 6-3, Elia Lazzeri (3.1)-Amedeo De Checchi (3.1) 6-4, 6-2.
Avanza anche il torneo di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, la 7° edizione del torneo d’Estate Città di Sarsina. A segno Marco Magrini che ha battuto Tommy Filippa (4.3) 6-4, 6-3.