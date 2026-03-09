Tennis, i tornei di Pinarella e Cesena

Avanza al Ten Sport Center di Pinarella il torneo di 4° categoria, maschile e femminile. Nel tabellone finale subito a segno Daniele Bardi (Tennis Forlì), Federico Boschi (Tc Coriano) e Giovanni Melandri (Forum Forlì). Turno di qualificazione Nc: Alessandro Ursini-Gabriele Mariano Herrera Darias 6-4, 3-6, 10-7, Marco Alvaro Tordi-Filippo Berretti 6-3, 4-6, 10-7, Filippo Bazzoni-Giacomo Balestri 6-4, 6-2, Umberto Saetti-Filippo Lombardini 6-0, 6-0. Primo turno tabellone finale: Daniele Bardi (Nc)-Mario Fabbri (4.6) 6-1, 6-1, Federico Boschi (Nc)-Robertino Neri (4.6) 6-2, 6-1, Giovanni Melandri (Nc)-Andrea Gobbi (4.6) 6-1, 6-3.
Alice Amadori in evidenza sui campi di casa, nel torneo di 3° categoria femminile del Ct Cesena. La portacolori del Club organizzatore ha battuto Antonia Iezzi 5-7, 7-5, 11-9 ed è stata la prima a qualificarsi per il tabellone finale. Terzo turno: Anna Lisa Armenise (4.3)-Sara Viviani (4.6) 6-0, 6-0, Letizia Crociati (4.2)-Alessia Armenise (4.3) 6-1, 6-1.