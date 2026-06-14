Tennis, i tornei di Pinarella e al Cerri

Primi match nel torneo di 4°, maschile e femminile, del Ten Sport Center. Primo tabellone, secondo turno: Luca Guerrini (Nc)-Robertino Neri (4.6) 6-4, 6-7, 10-7, Mauro Bronzato (4.6)-Giacomo Balestri (Nc) 6-0, 6-2, Lorenzo Belli (Nc)-Matteo Grossi (Nc) 6-1, 6-3, Pierfrancesco Dell’Aquila (Nc)-Pietro Mattia Moretti (Nc) 6-4, 6-4. Femminile, primo turno: Chiara Iacconi (Nc)-Sofia Fusconi (Nc) 6-1, 6-0.
Primi match nel torneo giovanile organizzato dal Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli, il trofeo “Ristorante Rosa dei Venti”. Si tratta della rassegna nazionale Under 10-12, maschile e femminile. Under 9 maschile, turno di qualificazione: Edoardo Alessi-Thiago Prati 6-1, 6-3, Mattia Fabiani-Gregorio Fantini 6-0, 6-0.
Macina risultati sui campi del Ct Cerri il torneo di 3° categoria maschile. Sezione intermedia, secondo turno: Gianfilippo De Palma (3.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3, n.8) 6-2, 6-1.