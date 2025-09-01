Tennis, i tornei di Misano e Casatorre

Sui campi del Misano Sporting Club va in scena il torneo di 4° maschile. Si parte con la sezione Nc, poi il tabellone finale nel quale le teste di serie sono andate ai 4.3 Marco Venturini, Fabrizio Marchini, Marco Ragnetti, Marco Fuschillo, Riccardo Parma, Jorg Pfister, Massimo Campana e Filippo Ricci. Turno di qualificazione Nc: Matteo Della Biancia-Lino Masi 6-4, 6-3, Giovanni Cianciaruso-Giacomo Vecchi 3-6, 6-3, 11-9, Paolo Petrone-Enrico Cibelli 7-6, 6-1, Giuliano Battistini-Giacomo Semprini 6-0, 6-0. Tabellone finale, secondo turno: Paolo Cancellato (4.4)-Manuel Masia (4.4) 7-5, 6-1. Già negli ottavi Daniele Bracci (4.4).Avanza il torneo Open maschile del Circolo Tennis Casatorr. Quarto turno del primo tabellone: Nicolò Draghetti (4.2)-Christian Sciacqua (4.5) 6-4, 7-5, Giuseppe Falconi (4.1)-Stefano Senin (4.3) 6-1, 4-6, 10-4, Daniele Ferragamo (4.2)-Giacomo Fossi (4.4) 6-4, 7-6 (3), Filippo Menzolini (4.2)-Riccardo Cembali (Nc) 2-6, 6-3, 10-6, Paolo Modesti (4.2)-Andrea Mantovani (4.5) 6-4, 6-1, Andrea Lugo (4.1, n.6)-Nicola Tassinari (4.3) 6-2, 6-2.