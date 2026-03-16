Tennis, i tornei di Coriano e Sarsina

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Tc Coriano. Tabellone finale, secondo turno: Manuel Mussoni (4.5)-Marco Bianchi (4.5) 6-3, 6-0, Giovanni Liotta (4.4)-Alessandro Fabbri (4.4) 7-5, 4-6, 10-7, Gian Franco Frisoni (4.4)-Maurizio Bassini (4.4) 7-5, 6-2, Pierluigi Pennacchini (4.4)-Simone Nicolini (4.4) 6-1, 6-0. Terzo turno: Simone Renzi (4.3)-Andrea Tamburini (4.3) 6-1, 6-1.
Partito il torneo nazionale di 3° alla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Primo turno Nc: Carmine Greco (Nc)-Alessio Bagaglia (Nc) 6-2, 6-1. Turno di qualificazione: Ivan Ravaioli (Nc)-Gianluca Madeddu (4.5, n.2) 6-2, 6-0, Francesco Zanni (4.6)-Manuel Bravaccini (4.5, n.3) 6-0, 6-2.