Tennis. i tornei di Brisighella e Riccione

Primi match nel torneo di 4° categoria al Circolo Tre Colli di Brisighella. Si parte con la sezione Nc, turno di qualificazione Nc: Mirko Conti-Nicolas Chillico 7-5, 6-2, Michele Gamberini-Filippo Tellarini 6-2, 6-2, Filippo Mini-Tommaso Previdi 4-6, 6-2, 10-4, Alessio Liverani-Riccardo Grementieri 6-1, 6-2, Daniele Capra-Marco Carlo Ghezzi 6-1, 5-7, 10-3, Alessandro Ghetti-Enrico Pieri 6-4, 6-1, Matteo Galeotti-Gianluca Ceroni 6-4, 6-2.Partite sui campi del Tc Riccione le pre-qualificazioni di 4° femminili con destinazione finale il Master che si terrà al Foro Italico in contemporanea ai prossimi Internazionali d’Italia. Secondo turno: Angela Lippa (4.5)-Alessandra Genghini (4.5) 7-5, 2-6, 10-8, Stefania Bonezzi (4.6)-Eleonora Cassoli (Nc) 6-2, 2-6, 10-8, Terzo turno: Valentina Baldinini (4.4)-Mariangela Leporale (4.4) 1-6, 6-2, 10-8, Eleonora Tosato (4.5)-Cecilia Corbelli (4.4) 6-2, 6-2.