Tennis, i tornei del Cicconetti e Misano

Primi match sui campi del Ct Cicconetti di Rimini nel Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Secondo tabellone, secondo turno: Thomas Saltarelli (Nc)-Leonardo Patacconi (4.5) 6-3, 6-3, Danilo Panciocco (Nc)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-1, 6-3, Marco Tonti (Nc)-Maurizio Battistini (4.5) 6-1, 6-1. Terzo turno: Nicolò Pivi (Nc)-Corrado Fantini (4.4) 6-3, 6-1, Fulvio Fracassi (4.3)-Davide Bucci (4.4) 6-1, 6-3, Roberto Meco (4.3)-Orazio Fazio (4.3) 6-2, 6-0, Michele Massari (4.3)-Dante Bevilacqua (4.4) 6-3, 6-3.
Da venerdì scorso si gioca sui campi del Misano Sporting Club, il torneo di 3° femminile. Primo tabellone, secondo turno: Giulia Farina (4.5)-Erika Roncagli (Nc) 6-1, 6-2, Silvia Fumelli (4.3)-Marcella Aluigi (4.5) 6-0, 6-1, Nicole Sabatini (4.3)-Valentina Di Nella (4.5) 6-1, 6-2, Giulia Dell’Aquila (4.4)-Ilaria Ottaviani (Nc) 6-1, 6-0.