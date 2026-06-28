Tennis, i tornei del Cacciari e al Marconi

Da sabato si gioca sui campi del Ct Cacciari il torneo di 4° categori, il 1° trofeo “Inco Computer”. Sono 50 i giocatori al via, con le teste di serie assegnate ai 4.3 Enrico Maria Tozzoli, Davide Petrella, Davide Dall’Olio, Enrico Femia, Lorenzo Nannoni, Lorenzo Negrello ed ai 4.4 Dario Sasdelli, Enrico Bianchi, Nicholas Simone ed Enrico Borghi. Primo turno: Silvio Passeri (4.6)-Filippo Tellarini (Nc) 7-6 (5), 6-1, Samuele Rocca (Nc)-Gianluca Rava (Nc) 6-2, 6-4. 2° turno: Ashvin Selvam (4.6)-Andrea Bianconcini (4.6) 7-6 (7), 3-6, 10-8.

Ai nastri di partenza il torneo di 3° categoria organizzato dal Ct Marconi di Forlì. Il trofeo “Defilus”. Sono 38 i giocatori al via, tra questi quelli con miglior classifica sono i 3.3 Edoardo Vincenzi, Guido Giugliano, Giacomo Turci, Stavros Papageorgiou, Alberto Scafoletti, Marco Vittori, Andrea Melandri ed Enrico Barbini. Si parte con il tabellone Nc, poi quello di quarta fascia con le teste di serie assegnate ai 4.1 Ciro Donnarumma e Mathias Roman, a seguire i 4.2 Alberto Zattini ed Alessandro Maccaferri. Tabellone Nc, turno di qualificazione: Luca Poletti-Luca Guerrini 6-1, 6-2, Luca Dal Pozzo-Federico Pinto 6-3, 6-3.