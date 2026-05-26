Tennis, i tornei baby al Cicconetti e Cervia

Sui campi del Ct Cicconetti va in scena il torneo giovanile, il trofeo “Design Patrimoniale” Under 12 e 16, maschile e femminile. Under 12 maschile, turno di qualificazione: Ettore Guidi (n.1)-Gianmarco Silvagni 6-3, 6-4, Giovanni Genghini (n.2)-Federico Cecchi 6-2, 6-4. Under 16 maschile, turno di qualificazione: Nicolò Brugioni (n.1)-Simone Cantagalli 6-0, 6-1. Primo turno tabellone finale: Marco Fuschillo-Filippo Menzolini 7-6 (3), 2-2 e ritiro.

E’ partito il torneo giovanile al Ct Cervia. Under 10, 1° turno tabellone finale: Mattia Allegri-Davide Marchioni 6-3, 6-2, Filippo Jay Farolfi-Liam Michelangelo Cortesi 6-1, 6-1, Edoardo Alessi-Gianmarco Mazzotti 6-4, 6-3. Under 12, turno di qualificazione NC: Matteo Stargiotti-Michele Cortesi 6-1, 6-2, Edoardo Suprani-Matias Sanna 6-3, 6-2, Liam Lanzoni-Lev Kostrov 6-0, 6-0.