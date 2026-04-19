Tennis, i tornei al Maretennis e Concelice

Avanza sui campi del Maretennis il torneo di 4° maschile e femminile, il memorial “Farina”. Primo tabellone, turno di qualificazione: Manuel Rossi (Nc)-Danilo Raggini (Nc) 6-3, 6-1, Andrea Gobbi (4.6, n.1)-Danilo Panciocco (Nc) 6-1, 6-4, Valerio Moscatelli (Nc, n.3)-Luigi Campana (Nc) 6-3, 6-2, Luca Cafaro (Nc)-Alessandro Vasini (Nc, n.4) 6-2, 6-4. Femminile, primo turno: Letizia Rocchi (Nc)-Giulia Dell’Aquila (Nc) 4-6, 6-2, 10-3.
Avanza il torneo di 2° categoria del Ct Conselice. Turno di qualificazione: Andrea Mascarino (4.1, n.1)-Giovanni Donato (4.2) 7-5, 3-6, 10-6, Antonio Lupone (4.3)-Andrea Piccone (4.1, n.4) 6-1, 6-1, Pietro Cantini (4.3)-Francesco Gallo (4.1, n.2) 6-4, 6-4. Femminile, primo tabellone, turno di qualificazione: Arianna Maltese (4.2)-Chiara Massari (4.1, n.2) 6-1, 6-0. Tabellone finale, 2° turno: Daniela Morigi (3.3)-Lucia Bassi (4.1) 6-1, 6-1.