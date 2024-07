Tennis: i Terza in campo al Cacciari, i Veterani allo Zavaglia, gli Under al Tc Riccione

IMOLA. Si avvia alla fase tecnicamente più interessante sui campi del Ct Cacciari il torneo nazionale di 3° (limitato alla 2° categoria).

Dopo Fabrizio Drei si qualificano per il tabellone principale Fabio Altadonna, Mirko Lazzari, Enrico Barbini ed Alberto Martini. Nel femminile avanzano Marina Cerri, Stefania Ciucci, Camilla Speranza ed Arianna Maltese.

5° turno: Paolo Ranzi (4.2)-Nicolò Draghetti (4.5) 7-5, 6-3. Turno di qualificazione: Fabrizio Drei (4.2)-Fabrizio Pucci (4.1, n.5) 4-6, 6-3, 10-4, Fabio Altadonna (4.2)-Tommaso Alvares (4.1, n.1) 4-6, 6-2, 10-6, Stefan Stanciu (4.2)-Luca Continelli (4.1, n.8) 6-4, 6-0, Mirko Lazzari (4.3)-Daniele Bertozzi (4.1, n.6) 7-6 (7), 7-5, Enrico Barbini (4.1, n.3)-Franco Carlini (4.2) 6-2, 7-5, Francesco Monteverde (4.2)-Riccardo Conti (4.1, n.7) 6-4, 6-3, Alberto Martini (4.1, n.2)-Alfonso Marra (Nc) 6-1, 5-5 e ritiro.

Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.2 Luca Morosini, William Di Marco, Diego Tarlazzi, Alessandro Vallicelli, Mattia Degli Esposti, Mattia Neri, Ivan Gardini ed il 3.3 Elia Lazzeri.

Nel femminile (22 iscritte) le teste di serie sono andate alle 3.2 Valentina Benini, Martina Brunetti, alle 3.4 Federica Matteucci ed Ambra Menichetti. 4° turno: Marina Cerri (4.2)-Nicole Di Marco (4.1) 6-4, 2-6, 13-11, Stefania Ciucci (4.1)-Silvia Poli (4.1) 4-6, 6-3, 10-8, Camilla Speranza (4.1)-Elena Albertazzi (4.3) 6-2, 6-2, Arianna Maltese (4.1)-Federica Tossani (4.1) 6-2, 6-3.

Il giudice di gara è Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.

RAVENNA. Alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale Veterani, il trofeo “Aon” riservato alle categorie Over 45, 55 e 65 maschili, con un montepremi complessivo di 300 euro.

Nell’Over 45 quarti: Andrea Covezzi (3.5)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 6-1, 7-5, Mario Borghi (3.5)-Daniele Miani (4.2) 6-2, 6-3.

Nell’Over 55 bella semifinale per Mattia Foschi.

Tabellone 1° turno: Loris Tovagliari (3.5)-Massimiliano Filippini (4.2) 6-2, 6-1. Quarti: Mattia Foschi (3.4)-Fabrizio Rubbi (3.4) 6-4, 6-3. Quarti anche per Daniele Berti (3.4).

Nell’Over 65 in semifinale Stefano Mambelli (Forum) per il forfait di Luigi Angelo Bertaccini (4.1).

3° turno: Marco Barboni (4.4)-Maurizio Tassi (4.6) 6-4, 4-2 e ritiro, Stefano Mambelli (4.3)-Claudio Flavio Bargossi (4.3) 7-6, 7-5.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Adele Valentini.

RICCIONE. Primi match sui campi del Tennis Club Riccione per un grande appuntamento con il circuito giovanile. Va in scena infatti una tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” che terrà banco fino al 28 luglio. Sono 159 i giocatori al via negli otto tabelloni in programma Under 10-12-14-16, maschili e femminili, di cui 23 solo a livello di Under 10. Vediamo le teste di serie negli altri tabelloni.

Under 10 maschile, 1° turno: Diego Lombardi-Arsenie Bala 6-2, 6-0, Lapo Ricciardelli-Nicola Fabbri 6-2, 5-7, 10-6, Michele Cortesi-Emanuele Timpano 6-4, 2-6, 10-4.

Nell’Under 12 femminile (20 iscritte) n.1 Ioana Bala, n.2 Virginia Arduini (le prime due del seeding sono del Tc Riccione), n.3 Petra Salvi. Nell’Under 12 maschile si parte con il tabellone Nc, a seguire quello finale con n.1 il beniamino di casa Alessandro Bacchini, n.2 Leonardo Satta, n.3 Ludovico Zammarchi. Turno di qualificazione: Edoardo Tonti-Davide Balloni 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 femminile (22 iscritte) n.1 Gioia Angeli, n.2 Serena Pellandra, n.3 Angie Bentini.

2° turno: Maria Sole Dari-Giulia Farina 6-3, 6-2.

Nell’Under 14 maschile (39 al via) si parte con il tabellone intermedio che vede queste teste di serie, nell’ordine Federico Bacchini, Nicolò Della Chiara e Gabriele Quaresima. 2° turno: Luca Bernagozzi-Riccardo Montanari 6-3, 6-3. 3° turno: Francesco Palmieri-Edoardo Maria Ciuffoli 6-2, 7-6, Matteo Marabini-Pierluigi Petrucci 3-6, 6-4, 10-8, Giorgio Nardini-Diego Pasquinoni 6-3, 6-2.

Nel tabellone finale n.1 Pietro Tombari, n.2 Mattia Pettenati. Nell’Under 16 maschile si parte con il tabellone di 4° nel quale i favoriti sono nell’ordine Leonardo Capogrossi, Paolo Duranti e Federico Guerra, nel tabellone finale n.1 Luca Butti, n.2 Christian Ottaviani. 2° turno: Lorenzo Cenci-Massimo Amadori 6-1, 6-0. 3° turno: Alessandro Prioli-Pietro Aldo Ferioli 6-4, 6-0, Lorenzo Violante-Thomas Taccini 6-4, 6-2.

Il giudice di gara è Simone Lusini.