Tennis, i Terza categoria a Russi e Porto Fuori

Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Russi Sporting Club. Tabellone finale, 1° turno: Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Nicolò Zazzaroni (4.1) 0-6, 7-5, 10-7, Enrico Pompignoli (3.4)-Paolo Duranti (3.4) 6-2, 6-2. Secondo turno: Alberto Scafoletti (3.3)-Massimo Guermandi (3.5) 6-1, 6-0.
Primi match sui campi di Tennix Training Center di Porto Fuori per il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Maschile, 1° turno: Mattia Luciani (Nc)-Salvatore Merolla (Nc) 6-1, 6-2, Edoardo Spighi (Nc)-Andrea Bassi (Nc) 6-1, 6-1, Massimo Bonetti (Nc)-Fabio Gianstefani (Nc) 6-2, 6-3, Leonardo Flamigni (Nc)-Mario Fabbri (4.6) 6-0, 6-0.