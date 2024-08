Tennis: i Terza al Tc Coriano, i Veterani al Ct Rimini,gli Under al Valle del Rubicone

CORIANO. In pieno svolgimento il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Tennis Club Coriano. Sono ben 119 i giocatori al via in questa classica del tennis romagnolo che terrà banco fino al 7 agosto. Conquistano il 4° turno del tabellone finale, tra gli altri, Elia Santi, Gianluca Vannucci, Francesco Pratelli e Fabio Righetti.

Tabellone finale, 2° turno: Marco Oliva (4.1)-Cesare Andrea Castellani (3.5) 6-3, 6-3, Samuele Gianni (4.1)-Marco Ethan Raggi (3.5) 6-3 e ritiro, Claudio Chiani (3.4)-Lorenzo Bernardini (4.2) 6-0, 6-0, Fabio Righetti (3.4)-Mauro Dellavittoria (3.5) 6-2, 6-4, Alessandro Dini (4.1)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-1, 6-0, Jacopo Montoneri (3.4)-Villiam Ricci (3.5) 6-1, 6-3.

3° turno: Valerio Carli (3.5)-Enrico Gaddoni (3.4, n.16) 6-4, 6-4, Oscar Bisacchi (3.5)-Jacopo Andruccioli (3.4, n.8) 6-4, 6-0, Guido Giugliano (3.4, n.9)-Michele Longoni (3.5) 6-3, 1-6, 10-5, Riccardo Longhi (3.4, n.11)-Fulvio Cesari (3.5) 6-4, 3-6, 10-8, Alberto Compagnoni (3.4)-Leonardo Bertozzi (3.3, n.7) 6-1, 6-3, Marco Manzaroli (3.4, n.15)-Jeremiah Tiger Pfister (3.5) 6-4, 6-3, Elia Santi (3.4, n.13)-Federico Magnani (4.1) 6-1, 6-2, Gianluca Vannucci (3.3, n.5)-Claudio Valerio Calabrese (3.4) 6-1, 6-0, Francesco Pratelli (3.3, n.6)-Micael Montinari (3.4) 6-2, 7-5, Fabio Righetti (3.4)-James Mohamed Aratari (3.3, n.2) 6-4, 6-2. Ottavi anche per Andrea Battazza (3.4, n.14).

Il giudice di gara per il tabellone è Galileo Guiducci, giudice arbitro titolare Giuseppe Del Bianco.

RIMINI. E’ in pieno svolgimento il torneo Veterani Over 45, 55, 65 e Ladies 40 organizzato dal Circolo Tennis Rimini, tappa del circuito regionale.

Nell’Over 45 maschile ottavi: Davide Quinto Cattoni (3.4)-Stavros Papageorgiou (4.1) 4-6, 6-3, 10-8. Quarti: Andrea Travaglini (3.1, n.1)-Andrea Caniato (3.5) 3-1 e ritiro, Andrea Lepri (3.1, n.4)-Stefano Torrisi (3.2) 7-6, 6-2. Semifinali anche per Micael Montinari (3.4).

Nell’Over 55 tabellone finale, 1° turno: John William Seiferth (3.4)-Daniele Berti (3.4) 6-2, 5-7, 10-8, Stefano Vellucci (3.5)-Marco Gianfrini (4.1) 6-1, 7-6, Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Adriano Amadio (4.1) 6-1, 6-1. Ottavi anche per Delio Rinaldi (4.1), quarti per Ivan Gardini (3.3, n.4).

Nell’Over 65 tabellone ottavi: Marco Barboni (4.4)-Massimo Bianchini (4.4) 6-1, 5-0 e ritiro. Quarti anche per Pier Paolo Guardigli (4.4).

Nel torneo Ladies 40, primo tabellone, turno di qualificazione: Michela Maria Massanelli (4.3)-Bernadetta Soriano (4.1, n.1) 6-2, 7-5. Quarti tabellone finale: Alessandra Turrini Merli (3.5)-Donatella Piccinini (4.2) 6-4, 6-0.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Ahmed Rabie.

GATTEO. E’ in corso sui campi del Circolo Valle del Rubicone il torneo Under 16 “Asso Forlì” che vede al via, nel complesso, 24 giocatori.

Nella prima sezione, 2° turno: Claudio Masinelli-Giorgio Nardini 6-2, 6-3.

Turno di qualificazione: Stefan Stanciu (n.2)-Alessandro Giannini 6-2, 6-0, Francesco Benedetti-Paolo Duranti (n.1) 6-3, 6-0, Thomas Guidi Zoffoli-Alessandro Minguzzi (n.3) 6-3, 6-2. 1° turno tabellone finale: Stefano Tana-Giacomo Costanzo 6-3, 6-2.

Nel tabellone finale n.1 Luca Battistini, n.2 Ian Catallo.