Tennis, i Terza al Ct Zavaglia e al Ct Casalboni

RAVENNA. E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, che vede in campo nel complesso 53 giocatori e che terrà banco fino a domenica. Nel maschile avanzano Fabrizio Foronci, Alberto Scafoletti, Isaac Casalboni e Francesco Cervellera.

Tabellone finale, 2° turno: Giovanni Gallotti (3.3)-Achille Mari (3.4) 7-6, 3-6, 6-4, Leonardo Satta (3.3)-Mattia Sirilli (3.4) 6-1, 7-5, Fabrizio Foronci (3.3)-Paolo Duranti (4.1) 6-3, 6-3, Alberto Scafoletti (3.4)-Riccardo Banzola (3.3) 3-6, 7-5, 7-6, Noah Cuppini (3.3)-Leonardo Tana (3.4) 6-0, 6-0, Isaac Casalboni (3.3)-Dario Matteucci (4.2) 6-4, 2-6, 6-4, Lucio Argentieri (3.3)-Daniele Baracchi (3.5) 6-1, 6-0, Francesco Cervellera (3.3)-Stefano Agostino (3.4) 7-6, 7-6.

Nel femminile semifinali per Giulia Nobili, Diamante Campana e Diletta Sabbioni. Ottavi: Lucrezia Vanni (3.3)-Valentina Giulianini (3.3) 7-5, 4-1 e ritiro. Quarti: Giulia Nobili (3.3)-Lara Alberighi (3.4) 3-6, 6-2, 7-5, Diletta Sabbioni (3.2)-Daniela Morigi (3.4) 6-2, 6-2, Diamante Campana (3.2, n.2)-Paola Mordini (3.4) 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

SANTARCANGELO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile e femminile del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. In bella evidenza Diego Losignore, Gianmarco Gaglione e Luca Bertozzi.

Primo tabellone maschile, 3° turno: Diego Losignore (4.5)-Samuele Cardinali (4.3) 5-7, 6-1, 10-8.

4° turno: Nadir Sartori (4.2)-Daniele Pasolini (4.4) 6-4, 6-3, Claudio Degli Angeli (4.2)-Daniele Bracci (4.4) 6-4, 6-1, Tommaso Cremoni (4.2)-Iacopo Marconi (4.4) 6-4, 7-5, Luca Mazzarini (4.2)-Carlos Bevilacqua (4.3) 6-2, 6-1, Federico Melli (4.1, n.14)-Massimiliano Semprini Cesari (4.3) 6-4, 6-1, Alessandro Giannini (4.3)-Mauro Bertozzi (Nc) 6-1, 6-4, Gianluca Zammarchi (4.3)-Lorenzo Podeschi (Nc) 6-1, 6-1, Pietro Cocozza (4.5)-Alan Brocculi (4.3) 6-2, 6-2, Lorenzo Scarpellini (4.2)-Andrea Donini (4.6) 3-6, 6-3, 12-10, Lorenzo Moretti (4.5)-Romeo Fabbri (4.2) 7-5, 3-6, 13-11, Thomas Guidi Zoffoli (4.2)-Alessandro Spadoni (4.4) 6-1, 6-0, Luca Vitali (4.3)-Gianmaria Sarti (4.1) 6-2, 6-4, Gianmarco Gaglione (4.3)-Federico Biondi (4.6) 6-0, 6-1, Luca Bertozzi (4.3)-Sandro Grossi (4.2) 6-2, 6-2.

Femminile, 2° turno del primo tabellone: Sara Domeniconi (Nc)-Eleonora Tosato (4.5) 6-1, 5-7, 10-8. 3° turno: Priscilla Rossi (Nc)-Emma Moroni (4.3) 6-0, 6-2.

Il torneo, diretto dal giudice di gara Massimo Carli e dal direttore di gara Marcello Lotti, si concluderà il 7 settembre.