Tennis: i Super Next Gen a Parma, le Next Gen a Verona

PARMA. Al rush finale la tappa Super Next Gen del Circolo del Castellazzo di Parma. Protagonisti, a livello di macroarea, i migliori Under 18 del territorio per un circuito destinato a concludersi con un Master finale.

Nel maschile quarti per tre giocatori del Tennis Villa Carpena, Marco Caporali, Rafael Capacci e Riccardo Ercolani.

Ottavi: Matteo Trombini (n.1)-Andrea Bacchini 6-4, 3-6, 10-7, Marco Caporali (n.16)-Beniamino Savini 6-2, 4-6, 10-6, Rafael Capacci (n.8)-Tommaso Capanni 6-3, 6-1, Riccardo Ercolani (n.13)-Alessandro Venuta 6-2, 3-6, 10-5, Federico Paci (n.11)-Edoardo Pagnoni 2-6, 6-4, 10-5, Federico Lambertini-Dario Zamagna (n.10) 6-4, 6-2.

Nel femminile quarti di finale per la ravennate Sara Aber, portacolori del Ct Zavaglia.

Ottavi: Lavinia Guerresco (n.1)-Gloria Cassini 6-1, 3-6, 10-5, Sara Aber (n.4)-Camilla Montenet 6-2, 3-6, 10-7, Aurora Piccinini (n.2)-Ilaria Rondinelli 6-1, 6-2.

VERONA. La prima tappa del circuito Next Gen organizzato dalla FITP e ospitato, per quanto riguarda la macro area nord-est, dal Tennis Pineta 2018 di Verona, mette a segno un successo straordinario di iscritti con ben 630 ragazzi appartenenti alle categorie under 10-12-14 maschili e femminili. Tanti i giocatori romagnoli, o comunque di scuola locale al via. Nell’Under 12 femminile n.1 Ilinka Cilibic (Ct Massa), n.4 Rachele Franchini (Galimberti Tennis Team), n.7 Diamante Campana (Ct Zavaglia). Nell’Under 12 maschile n.4 Leonardo Satta (Ct Zavaglia). Nell’Under 14 femminile Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) è la n.6 del tabellone.

Un’altra tappa del Circuito Next Gen va in scena per la macroarea del Centro Italia al Circolo Tennis Giotto di Arezzo. Nell’Under 12 maschile in campo Matteo Rosti e Riccardo Briganti, nell’Under 14 Marco Giovagnoli, nel femminile Gaia Donati (n.6) e Ludovica Altini.