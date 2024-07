Tennis, i sammarinesi non sono profeti in patria

Con le sfide del primo turno del main-draw, è entato nel vivo il San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18. Nel tabellone maschile, debutto vincente per il campione in carica e prima testa di serie Michele Mecarelli: l’allievo della Galimberti Academy ha liquidato 6-4, 6-3 Andrea Petrini. William Mirarchi (n.2) ha faticato non poco prima di avere la meglio sul qualificato cesenate Fabio Leonardi (1-6, 6-2, 6-2 lo score). Avanzano anche Mattia Cappellari (n.8) ed Edoardo Principi. Tra le ragazze, accede agli ottavi Emma Scaldalai (n.1) che ha regolato con un netto 6-4, 6-1 Isabella. Semaforo verde anche per l’americana Emma Wiesenfeld (6-0, 6-1 a Sandy Mamini), l’argentina Sara Conde (6-1, 6-2 alla Veltri), la spagnola Gabriela Paun (6-2, 6-2 alla Fiorillo) e la lettone Aleksandra Rozkaline (6-2, 6-3 alla Guerresco). Debutto amaro per i sammarinesi, con le sconfitte di Mattia Muraccini, battuto da Edoardo Barbalaco (6-4, 6-3), Talita Giardi (7-5, 6-4 dalla Nai) e Silvia Alletti, superata da Virginia Proietti 7-5, 6-2.