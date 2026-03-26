Tennis, i romagnoli in Tour in Europa

Ottimo torneo di Cecilia Rondinelli nel Tennis Europe Under 12 austriaco di Bad Waltersdorf. La promettente giocatrice cervese ha superato i play-off, prima di cedere per 6-4, 6-4 nei quarti alla russa Yeva Petinova. La romagnola, in coppia con Beatrice Aiello, è in finale in doppio dopo il successo per 7-5, 6-2 sulle austriache Payr-Zmek. Ora finalissima contro la coppia di casa composta da Leni Kirchner ed Anna Rauth.
Diego Tarlazzi esce anche in doppio nel torneo Tennis Europe Under 16 spagnolo di Torellò. In coppia con Bozzanga, è arrivata nei quarti la sconfitta per 2-6, 6-0, 10-6 contro Bertos-Matesic.
Infine, Riccardo Briganti sconfitto nei quarti in doppio nel torneo Tennis Europe Under 14 croato di Veli Losinj. In coppia con Marinelli, dopo le vittorie contro Karamatic-Petan 6-3, 6-1 e Ahic-Kurtcehajic 3-6, 7-6, 10-8, stop nei quarti contro Mitrovic-Pantò 6-1, 6-3.