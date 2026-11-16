I giocatori romagnoli tra i protagonisti annunciati nel torneo Open del Tennis Team Fano (1000 euro di montepremi). Nel maschile approdano alle semifinali i 2.5 Enea Vinetti (n.4), Federico Baldinini (n.3) e Luca Bartoli (n.2). Quarti: Luca Bartoli (2.5, n.2)-Tommaso Giombini (2.8) 6-1, 6-3, Federico Baldinini (2.5, n.3)-Luca Grasso (2.7) 6-3, 6-4, Enea Vinetti (2.5, n.4)-Christian Duranti (2.7) 6-4, 6-0.
Nel femminile semifinali per Camilla Fabbri. Quarti: Anna Pierini (2.4, n.1)-Angie Bentini (2.7) 6-1, 6-0, Camilla Fabbri (2.5, n.4)-Asia Scuppa (2.5, n.5) 6-3, 3-6, 10-5, Francesca Tassi (2.5)-Giulia Tozzola (2.4, n.3) 6-4 e ritiro, Elena Omiccioli (2.4, n.2)-Gioia Angeli (2.7) 6-0, 6-1.