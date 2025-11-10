Tennis, i romagnoli ai Masters baby di Torino

In scena a Torino i Master dei due circuiti, lo “Junior Next Gen” e il “Road to Torino”, promossi dalla Fitp. Protagonisti i ragazzi dagli Under 9 agli Under 14. Sui campi del Dlf Torino va in scena il torneo Under 10 femminile dove all’esordio Beatrice Benvenuti (Tc Riccione) ha battuto 6-2, 6-2 Giada Santarelli e al secondo turno si è ripetuta ai danni di Angelica Campana, sconfitta 7-5, 6-1. Al Tirumapifort di Chivasso si disputa il torneo Under 11 dove Gianmaria Della Rosa (Tc Riccione) è il n.4 e al secondo turno è stato battuto 6-1, 6-3 da Nicolò Magnani. Nell’Under 11 femminile al Verde Lauro Fiorio di Chivasso, 1° turno: Lucia Tarlazzi-Sonia Gorga 6-1, 6-1. Al 2° turno per la portacolori del Tc Faenza sconfitta per 6-4, 6-4 contro Alice Carlinfante.

Sui campi del Cus Torino si gioca il torneo Under 14 maschile, 1° turno: Pietro Tombari-Davide Petruzzi 7-5, 5-7, 7-6. Al 2° turno il portacolori del Tc Riccione è stato sconfitto 7-5, 6-2 da Simone Cristiani. Al Tennis Rivoli 2000 va in scena il torneo Under 14 femminile con Emma Lanzoni (Tc Faenza), testa di serie n.2, ha fatto il suo esordio vincente al 2° turno battendo 6-2, 6-0 Laura Martelli.