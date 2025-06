Tennis, i risultati della tappa Emilia Romagna Junior Tour a Cesena - Gallery

Gran finale oggi per la tappa del Club Ippodromo di Cesena del circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14.

Nell’Under 10 femminile finale tra Lina Mazzarini (Ct Casalboni) e Noemi Gallina (Tennis Villa Carpena). Successo di Noemi Gallina per 6-1, 6-0.

Semifinali: Noemi Gallina-Ginevra Cacchi 6-0, 6-2. Finale anche per Lina Mazzarini che ha beneficiato del forfait della sua avversaria.

Nella finale Under 10 maschile si è imposto Giacomo Barbieri (Tennis Villa Carpena) su Matteo Silvani (Ct Cesena) per 6-3, 6-2.

Semifinali: Matteo Silvani-Mattia Gaggi 6-3, 2-6, 10-4, Giacomo Barbieri-Mattia Zammarchi 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 maschile vittoria di Alessio Pinti (Club La Meridiana) su Matteo Campana (Ct Cesena) per 6-1, 6-1.

Semifinali: Alessio Pinti (n.1)-Davide Bonazza (n.4) 6-1, 6-0, Matteo Campana (n.6)-Patrick Balc 6-3, 6-1.

Nell’Under 12 femminile successo di Noemi Caligari (Ct Cesena) in finale su Elisabetta Pastore (Tc Riccione) per 6-0, 6-1.

Semifinali: Pastore (n.1)-Lucia Tarlazzi 6-3, 7-5, Noemi Caligari (n.2)-Carolina Franchini 6-1, 5-1 e ritiro.

Nell’Under 14 femminile match-clou tra Lucrezia Vanni (Tc Faenza) e Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni). Vittoria di quest’ultima con un netto 6-0, 6-1. Semifinali: Vanni-Sofia Talamelli (n.1) 6-4, 2-6, 13-11, Baldazzi-Margherita Tesselli 6-0, 6-1.

Nel torneo Under 14 maschile successo di Cesare Biondi (Ct Massa) in finale su Marco Menichetti (Tc Faenza) per 6-3, 2-6, 10-3.

Tabellone finale, quarti: Riccardo Briganti (n.1)-Alessio Pinti 6-2, 6-0, Marco Menichetti (n.4)-Filippo Terenzi (n.5) 6-0, 6-1. Semifinali: Cesare Biondi (n.3)-Lorenzo Kapros 6-1, 6-2, Marco Menichetti (n.4)-Riccardo Briganti 4-6, 7-6, 10-8.

La giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.