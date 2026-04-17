Tennis, i risultati della Coppa delle Viole allo Zavaglia e dell’Under 10 al Maretennis

RAVENNA. Primi match sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna la 47esima edizione della Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile che vede al via 350 giocatori nelle categorie dall’Under 11 all’Under 15. Il torneo è valido come qualificazione ai campionati italiani di categoria. Vediamo tutte le teste di serie. Nell’Under 11 femminile (19 iscritte) si parte con un tabellone di qualificazione nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Noemi Gallina, Sofia Alessia Badea, Maddalena Ranzieri ed Amelia Valentini, nel tabellone finale n.1 Anna Ferrari, n.2 Beatrice Benvenuti, n.3 Emma Mattone, n.4 Martina Pinti.

Primo tabellone, 1° turno: Alissa Capellini-Giorgia Costanzo Leuteri 6-2, 6-1.

Nell’Under 11 maschile sono 48 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° di qualificazione con Giacomo Barbieri n.1, Gianmarco Abbruzzese n.2, Alessandro Bettinelli n.3, Pietro Gubbini n.4 e Giuseppe Gherardi n.5. Nel tabellone finale n.1 Alessandro Serra Zanetti, n.2 Gianmarco Diana, n.3 Mattia Sena, n.4 Mattia Gaggi, n.5 Ludovico Dentoni Litta.

Tabellone Nc, 1° turno: Elia Martini-Filippo Fergnani 6-2, 6-4, Francesco Minguzzi-Diego Picciuolo 6-0, 6-0. Turno di qualificazione: Lapo Ricciardelli-Giulio Ricci 6-3, 6-1.

Nell’Under 12 femminile sono 20 le iscritte, nel primo tabellone n.1 Sabrina Antonia Puscas, nel tabellone finale guida le fila Cecilia Rondinelli davanti a Maria Chiara Bacchini, Lucia Tarlazzi, Victoria Vivi, Rachele Gusella e Sara Gavagna. Nell’Under 12 maschile sono 45 i giocatori al via, si parte con il primo tabellone: n.1 Leonardo Ziosi, n.2 Tommaso Andreoli. Nel secondo tabellone di qualificazione n.1 Denny Bentini, n.2 Mattia Corrarati, n.3 Michele Catalano, n.4 Tommaso Scungio, n.5 Francesco Candolfo, n.6 Tommaso Cimadom, n.7 Achille Amadio. Nel tabellone finale il n.1 del seeding è Tommaso Migliorini, n.2 Gianmaria Della Rosa, n.3 Filippo Bregoli, n.4 Davide Bonazza.

Primo tabellone, 1° turno: Davide Bonvicini-Josh Pondini 7-5, 6-4, Matteo Stargiotti-Luca Malagoli 6-1, 6-0.

Passiamo all’Under 13. Nel femminile (15 in campo) primo tabellone con Mia Zanzi n.1 e tabellone finale con Gaia Serra Zanetti n.1, Dalila Tagliaferri n.2, Anna Foschini n.3 ed Alice Balducci n.4. Nell’Under 13 maschile (58 iscritti) previsti ben quattro tabelloni. Si parte con quello Nc, poi il tabellone 4.6-4.5 con Lorenzo Suppini n.1, Gianluca Collico n.2, Marco Pirini n.3 ed Alessandro Mosconi n.4. Nel tabellone di qualificazione n.1 Lorenzo Saccani, n.2 Riccardo Degli Angeli, n.3 Mattia Ballarini, n.4 Manuel Monterastelli, nel tabellone finale n.1 Pietro Galimberti, n.2 Riccardo Sartori, n.3 Robert Sebastian Cadar, n.4 Diego Gentile, n.5 Gabriele De Vita.

Primo tabellone, 1° turno: Matteo Maggi-Edoardo Antonio Bonelli 6-1, 6-2. Turno di qualificazione: Edoardo Sfargeri-Edoardo De Liso 6-3, 6-0. Si qualifica anche Francesco Emilio Sanchi.

Passiamo all’Under 14. Nel femminile (22 iscritte) si parte con il tabellone di qualificazione con Mia Tomasi n.1, Greta Amaducci n.2, Sofia Muccinelli n.3 e Viola Accorsi n.4. Nel tabellone finale Elettra Fabbri n.1, Federica Foschi n.2, Giulia Tonin n.3. Nell’Under 14 maschile al via in 55, primo tabellone con Giacomo Forti n.1, Leo Mazzarini n.2, Luca Vespasiano n.3, Marco Bonora n.4, Gianmaria Marchi n.5, Giulio Zama n.6. Nel tabellone finale guida il gruppo Nicolò Abbruzzese, davanti a Cesare Biondi, Lorenzo Zanardi, Filippo Terenzi e Noè Baldini.

Primo tabellone, 1° turno: Michele Maria Damascelli-Tommaso Turchi 6-0, 6-1. 2° turno: Lorenzo Casadei-Alessandro Morigi 2-6, 6-3, 10-6.

Queste invece le teste di serie nell’Under 15. Nel femminile (20 iscritte) si parte con il tabellone di 4° con la n.1 Vittoria Andreani, nel secondo tabellone di qualificazione n.1 Lucrezia Vanni, n.2 Sofia Soncini, n.3 Ginevra Baldazzi, n.4 Laura Toschi, main-draw guidato da Eliza Andra Deaconu, seguita da Victoria Galeone, Diletta Sabbioni e Sara Chierici. Nel maschile (46 isctitti) primo tabellone con Martino Ragno n.1, Federico Paoli n.2 ed Andrea Monti n.3. Nel secondo tabellone Filippo Albarello n.1, Francesco Camagnj n.2, Pietro Reggiani n.3, Tommaso Ricci n.4, Davide Capodagli n.5 ed Alessandro Minguzzi n.6. Tabellone finale: n.1 Simone Antonio Stipo, n.2 Leonardo Romano, n.3 Pietro Tombari, n.4 Marco Menichetti, n.5 Vincenzo Coppi, n.6 Elias Golfieri. Primo tabellone, 1° turno: Ludovico Vecchione-Eugenio Russo 6-0, 6-0, Edoardo Tenti-Simone Cantagalli 6-3, 3-6, 14-12.

BELLARIA. Avanza sui campi del Maretennis di Bellaria il Trofeo di Primavera Under 10, maschile e femminile, organizzato dal Maretennis. Nell’Under 10 maschile il primo finalista è Giacomo Alesio (Tennix Training Center), semifinali per Leonardo Oligeri e Pietro Morganti.

Quarti: Leonardo Oligeri-Leonardo Rinaldini 6-1, 6-1, Pietro Morganti-Michele Forniti 6-1, 5-7, 10-6.

Semifinale: Giacomo Alesio-Mattia Zammarchi 2-6, 7-6, 10-7.

Nel femminile semifinali per Lucilla Zammarchi, Beatrice Cola, Sofia Bindella e Martina Taioli.

Femminile, quarti: Lucilla Zammarchi-Isabella Capucci 5-3 e ritiro, Martina Taioli-Vittoria Korneva 6-0, 6-2, Sofia Bindella-Camilla Testa 6-1, 6-4, Beatrice Cola-Emma Liera 6-4, 6-2.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.

Intanto da domani parte, sempre sui campi del Maretennis, il torneo di 4° maschile e femminile (limitato ai 4.3), il memorial “Farina”. Il torneo terrà banco fino al 3 maggio ed è diretto dal giudice di gara Rossano Paganelli, direttore di gara Alessandro Manco. Sono 91 i giocatori al via nel maschile, si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.6 Andrea Gobbi, Manuel Rossi, Valerio Moscatelli, Alessandro Vasini e Diego Pasquinoni. Al vertice ben 32 4.3. Nel femminile (29 iscritte) le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.3 Patrizia Pritelli, Mariangela Leporale, Bianca Bulzamini e Shaylee Cieri.