Tennis: i risultati dell’Open “Rubini” all’Ippodromo, al via il trofeo “La Bcc” Under 10-12-14 alla Polisportiva 2000

CESENA. Macina risultati il torneo nazionale Open maschile “Ida Rubini” in programma al Club Ippodromo di Cesena fino al 6 luglio (montepremi 8.000 euro).

Si giocano i match del tabellone di 3° dove brillano due giocatori del Club organizzatore, Nicolò Gerbino e Luca Battistini, Alessandro Cortesi (Tc Viserba) e Leonardo Bartoletti (Tc Valmarecchia).

Sorteggiato intanto il tabellone finale che vede nell’ordine le seguenti teste di serie: i 2.1 Alessandro Pecci, Alberto Bronzetti, Leonardo Primucci ed i 2.2 Manuel Mazza, Filippo Mazzola e Daniel Bagnolini.

Tabellone di 3°, 1° turno: Andrea Baricchi (4.1)-Alessandro Federico Marcon (3.5) 6-2, 6-0. 2° turno: Morris Sciolti (3.5)-Francesco Passerini (3.4) 6-2, 3-6, 10-7, Andrea Rinaldi (3.4)-Filippo Urbini (3.4) 7-5, 6-3, Valentino Salami (3.3)-Mattia Battistini (3.3) 7-6, 2-2 e ritiro, Filippo Marcaccini (3.4)-Luca Prati (3.5) 6-0, 6-4. 3° turno: Nicolò Gerbino (3.3)-Renzo Faedi (4.1) 6-3, 6-1, Alessandro Cortesi (3.2)-Stefano Monti (3.5) 3-6, 6-3, 10-5, Luca Battistini (3.2)-Nicolò Ceccarelli (3.4) 6-2, 2-6, 10-7, Frederick Cortesi (3.2)-Alex Balducci (3.4) 6-3, 7-5, Leonardo Bartoletti (3.3)-Andrea Monti (3.1, n.9) 6-2, 6-4. Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

CERVIA. Scatta oggi sui campi della Polisportiva 2000 Cervia la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, Trofeo “La Bcc”. Il torneo terrà banco fino al 6 luglio ed è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Sono 123 i giocatori in campo nei sei tabelloni previsti, gli Under 10-12-14, maschili e femminili, di cui 21 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Caterina Larotonda, n.2 Alessia Barducci. Nell’Under 12 maschile (23 iscritti) n.1 Alessandro Teodorani, n.2 Edoardo Catalano, n.3 Davide Bonazza, n.4 Tommaso Cavassi. Nell’Under 14 maschile (46 iscritti) si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Filippo Albarello, Flavio Areolite, Francesco Camagni, Jacopo Mainardi, Nicolò Maldini, Francesco Moretti e Pietro Reggiani, a seguire il tabellone finale con n.1 Mattia Spizzica, n.2 Riccardo Sartori, n.3 Riccardo Briganti, n.4 Mattia Vincenzi. Nell’Under 14 femminile n.1 Ilinka Cilibic, n.2 Sara Chierici, n.3 Diamante Campana.