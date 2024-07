Tennis, i risultati dell’Open del Tc Ippodromo e del Terza del Ct Cacciari

CESENA. In pieno svolgimento il torneo nazionale Open maschile del Tennis Club Ippodromo Cesena dotato di 1000 euro di montepremi. Sono ben 87 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 28 luglio. Si parte con il primo tabellone turno di qualificazione: Stefano Versari (4.4, n.1)-Federico Greco (Nc) 4-6, 6-2, 12-10.

A seguire il secondo tabellone con queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Francesco Vicini, Stefano Cenni, Fabio Vinetti, Andrea Rinaldi, Elia Michelangelo Cicognani, Gregorio Russo e Tommaso Alberti.

1° turno: Filippo Foschi (4.4)-Cristian Barasa (4.3) 6-3, 6-4, Cristiano Fabbri (4.4)-Simone Cicognani (4.3) 6-3, 6-0, Angelo Campagna (4.2)-Davide Bernabini (4.2) 3-6, 7-5, 11-9, Mirco Boschi (4.2)-Jacopo Mariani (4.2) 6-2, 6-4. Turno di qualificazione: Tommaso Alberti (4.1, n.7)-Federico Ricci (4.2) 7-5, 2-6, 11-9.

Nel tabellone di 3° teste di serie nell’ordine ai 3.1 Gian Marco Ricci, Beniamino Savini, Enea Vinetti, Edoardo Pozzi, Giacomo Ercolani, Alessandro Manco, Gabriele Sgroi e Leone Spadoni. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine al 2.5 Nicola Filippi ed ai 2.6 Riccardo Ercolani, Jamal Urgese e Samuel Zannoni.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

IMOLA. Macina risultati sui campi del Ct Cacciari il torneo nazionale di 3° (limitato alla 2° categoria).

Conquistano il 6° turno nel maschile Stefan Stanciu e Fabrizio Drei, bene anche Alfonso Marra, Marco Ventura e Sandro Piccini, avanzano Elena Albertazzi e Marina Cerri nel femminile.

4° turno: Alberto Fazziani (4.5)-Federico Crisafulli (4.4) 6-2, 6-2, Mirko Lazzari (4.3)-Fabio Nildi (4.4) 7-6 (5), 6-3, Nicolò Draghetti (4.5)-Filippo Menzolini (4.3) 6-0, 6-1, Sandro Piccini (4.4)-Daniele Compalto (Nc) 2-6, 6-2, 14-12, Marco Ventura (4.5)-Maikol Baldassarri (4.3) 6-3, 6-7 (2), 10-7, Alfonso Marra (Nc)-Diego Pagliaroli (4.4) 6-3, 6-0. 5° turno: Stefan Stanciu (4.2)-Francesco Dal Borgo (4.2) 6-1, 0-6, 11-9, Fabrizio Drei (4.2)-Francesco Gallo (4.3) 6-1, 6-0,

Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.2 Luca Morosini, William Di Marco, Diego Tarlazzi, Alessandro Vallicelli, Mattia Degli Esposti, Mattia Neri, Ivan Gardini ed il 3.3 Elia Lazzeri.

Nel femminile (22 iscritte) le teste di serie sono andate alle 3.2 Valentina Benini, Martina Brunetti, alle 3.4 Federica Matteucci ed Ambra Menichetti. 3° turno: Marina Cerri (4.2)-Elena Morozzi (4.4) 4-6, 6-1, 10-8, Elena Albertazzi (4.3)-Chiara Melchioni (4.3) 3-6, 7-5, 10-4.

Il giudice di gara è Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.