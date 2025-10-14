Tennis, i risultati dell’Open “De Luigi” al Centro Tecnico Federale San Marino e del Campionato Provinciale Veterani al Tc Riccione

Tennis
Jacopo Montoneri in azione
SAN MARINO. Si avvia al tabellone finale, sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino, il torneo nazionale Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi, organizzato dal San Marino Tennis Club. Si qualificano Leonardo Bartoletti e Julian Manduchi, bene anche Jacopo Montoneri e Frederick Cortesi.

Tabellone di 3°, 4° turno: Luca Blatti (3.3)-Guido Giugliano (3.3) 6-4, 6-3, Cesare Andrea Castellani (3.4)-Jacopo Canini (3.3) 6-1, 6-1, Isaac Casalboni (3.3)-Massimiliano Antonini (3.3) 6-2, 6-4, Alessandro Manduchi (3.4)-Ernesto Stentella Liberati (3.3) 7-5, 6-3, Jacopo Montoneri (3.2)-Jeremiah Tiger Pfister (3.3) 3-6, 6-4, 10-4, Frederick Cortesi (3.2)-Elia Sabatini (3.4) 6-0, 6-0, Elia Lazzeri (3.1, n.9)-Luca Ruggeri (3.2) 6-1, 6-0, Iangabriel Ferrara (3.1)-Marco Cola (3.2) 6-4, 6-1.

Turno di qualificazione: Leonardo Bartoletti (3.1, n.1)-Marco Faoro (3.3) 6-4, 6-2. Si qualifica anche Julian Manduchi (3.1, n.3).

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Rodica Frumos.

RICCIONE. Da domenica si gioca sui campi del Tennis Club Riccione il Campionato Provinciale Veterani Over 45 e 55. Sono 29 i giocatori impegnati fino al 19 ottobre. Nell’Over 45 si parte con il tabellone di 4° che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.1 Gabriele Stirati, Andrea Bonetti e Sandro Grossi, a seguire il tabellone finale con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.3 Massimiliano Agnello ed Enrico Gaddoni.

Primo tabellone, 2° turno: Fabrizio Marchini (4.3)-Nicola Campana (4.3) 6-1, 6-2, Simone Cicognani (4.2)-Manuel Masia (4.4) 6-2, 7-6 (5), Sandro Grossi (4.1, n.3)-Gianluigi Bardeggia (4.2) 6-1, 6-1, Alessandro Gostoli (4.1)-Alessandro Bernardi (4.1) 7-6 (12), 6-3.

Nell’Over 55 prima sezione guidata dal 4.3 Fabrizio Marchini, nella seconda sezione il n.1 è il 4.1 Alessandro Gostoli, nel tabellone finale n.1 il 3.2 Pietro Montemaggi, n.2 il 3.3 Leonardo Bertozzi. Primo tabellone, 2° turno: Manlio Guerra (4.4)-Ivo Giugliano (4.6) 6-2, 6-1.

