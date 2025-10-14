Tennis, i risultati dell’Open “De Luigi” al Centro Tecnico Federale San Marino e del Campionato Provinciale Veterani al Tc Riccione

SAN MARINO. Si avvia al tabellone finale, sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino, il torneo nazionale Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi, organizzato dal San Marino Tennis Club. Si qualificano Leonardo Bartoletti e Julian Manduchi, bene anche Jacopo Montoneri e Frederick Cortesi.

Tabellone di 3°, 4° turno: Luca Blatti (3.3)-Guido Giugliano (3.3) 6-4, 6-3, Cesare Andrea Castellani (3.4)-Jacopo Canini (3.3) 6-1, 6-1, Isaac Casalboni (3.3)-Massimiliano Antonini (3.3) 6-2, 6-4, Alessandro Manduchi (3.4)-Ernesto Stentella Liberati (3.3) 7-5, 6-3, Jacopo Montoneri (3.2)-Jeremiah Tiger Pfister (3.3) 3-6, 6-4, 10-4, Frederick Cortesi (3.2)-Elia Sabatini (3.4) 6-0, 6-0, Elia Lazzeri (3.1, n.9)-Luca Ruggeri (3.2) 6-1, 6-0, Iangabriel Ferrara (3.1)-Marco Cola (3.2) 6-4, 6-1.

Turno di qualificazione: Leonardo Bartoletti (3.1, n.1)-Marco Faoro (3.3) 6-4, 6-2. Si qualifica anche Julian Manduchi (3.1, n.3).

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Rodica Frumos.

RICCIONE. Da domenica si gioca sui campi del Tennis Club Riccione il Campionato Provinciale Veterani Over 45 e 55. Sono 29 i giocatori impegnati fino al 19 ottobre. Nell’Over 45 si parte con il tabellone di 4° che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.1 Gabriele Stirati, Andrea Bonetti e Sandro Grossi, a seguire il tabellone finale con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.3 Massimiliano Agnello ed Enrico Gaddoni.

Primo tabellone, 2° turno: Fabrizio Marchini (4.3)-Nicola Campana (4.3) 6-1, 6-2, Simone Cicognani (4.2)-Manuel Masia (4.4) 6-2, 7-6 (5), Sandro Grossi (4.1, n.3)-Gianluigi Bardeggia (4.2) 6-1, 6-1, Alessandro Gostoli (4.1)-Alessandro Bernardi (4.1) 7-6 (12), 6-3.

Nell’Over 55 prima sezione guidata dal 4.3 Fabrizio Marchini, nella seconda sezione il n.1 è il 4.1 Alessandro Gostoli, nel tabellone finale n.1 il 3.2 Pietro Montemaggi, n.2 il 3.3 Leonardo Bertozzi. Primo tabellone, 2° turno: Manlio Guerra (4.4)-Ivo Giugliano (4.6) 6-2, 6-1.