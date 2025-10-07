Tennis, i risultati dell’Open “De Luigi” al Centro Tecnico Federale di San Marino

SAN MARINO. Avanza sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino il torneo nazionale Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi. Si parte con il tabellone Nc a seguire il tabellone di 4° categoria dove avanzano Cristian Pucci, presidente del San Marino Tennis Club, Nicolò Pari, Michele Simoni, Lorenzo Moretti e Gianmarco Palumbo.
Tabellone di 4°, 2° turno: Gian Luigi Bonfè (4.4)-Gian Franco Frisoni (Nc) 6-0, 6-2,
3° turno: Cristian Pucci (4.3)-Claudio Masinelli (4.4) 6-3, 6-1.
4° turno: Paolo Cancellato (4.3)-Lorenzo Maria Lico (4.2) 6-4, 6-2, Paolo Briolini (4.1)-Andrea Samorì (4.1) 6-3, 6-3, Nicolò Pari (4.2)-Luca Cantelli (Nc) 6-2, 6-4, Michele Simoni (4.5)-Giuseppe Massari (4.2) 6-4, 6-2, Lorenzo Moretti (4.3)-Giuliano Battistini (4.5) 6-1, 6-0, Nicolò Carta (4.3)-Franco Ubalducci (4.2) 6-2, 6-1, Leonardo Moroni Pedrella (4.3)-Fabrizio Rossi (4.2) 6-3, 6-1, Francesco Semprini (4.3)-Cory Catena (4.2) 2-6, 6-4, 10-2, Gianmarco Palumbo (4.1)-Loris Volpinari (4.1, n.10) 6-2, 6-1.
Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Rodica Frumos.