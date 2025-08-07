Tennis: i risultati del Terza al Parckin e dei Quarta al River 22 e a Torre Pedrera, domani parte l’Under 10-12 del Queen’s

CESENATICO. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile organizzato dal Circolo Tennis Parckin di Cesenatico, il “Circolino”.

Nel tabellone finale conquistano il 3° turno Giovanni Pambianco, Michele Tonti, Marco Cola, Morris Sciolti, Iangabriel Ferrara e Francesco Mazzotti.

2° turno tabellone finale: Michele Tonti (3.3)-Alessandro Cortesi (3.2) 7-5, 6-0, Marco Cola (3.3)-Lorenzo Neri (3.2) 6-4, 6-0, Morris Sciolti (3.5)-Gregorio Russo (3.2) 3-6, 6-3, 10-7, Iangabriel Ferrara (3.2)-Giovanni Neri (3.3) 7-5, 6-3, Giovanni Pambianco (3.3)-Fabio Bernagozzi (3.4) 6-4, 1-6, 10-5, Francesco Mazzotti (3.4)-Isaac Casalboni (3.3) 6-1, 6-3.

Nel femminile in bella evidenza Samantha Casadei e Nicole Di Marco.

Tabellone finale, 2° turno: Camilla Speranza (3.5)-Francesca Stefanelli (4.3) 6-4, 6-0, Vittoria Del Mugnaio (Nc)-Giorgia Caroni (3.5) 6-1, 6-1, Nicole Di Marco (3.4)-Vanessa Tessore (4.4) 6-4, 6-3, Samantha Casadei (3.5)-Daniela Morigi (3.4) 6-2, 6-4.

Il giudice di gara è Alessandro Terranova, la direttrice di gara Rossella Mercadini.

BAGNO DI ROMAGNA. Va in scena sui campi del Circolo River 22 di Bagno di Romagna il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Conquistano i quarti Cristian Barasa e Matteo Sirca.

Tabellone finale, 2° turno: Lorenzo Moretti (4.5)-Gianluca Madeddu (4.5) 6-3, 6-3.

3° turno: Marco Magrini (4.4)-Stefano Zannoni (4.5) 6-1, 6-4, Marco Portolani (4.3)-Manuel Bravaccini (Nc) 7-6 (8), 2-6, 12-10, Fabrizio Montaguti (Nc)-Claudio Santoni (4.3) 2-6, 6-1, 10-6, Giacomo Costanzo (4.2)-Ignazio Mescolini (Nc) 6-4, 6-3, Andrea Bardi (4.4)-Riccardo Palai (4.3) 6-2, 6-0.

Ottavi: Cristian Barasa (4.1, n.5)-Filippo Zadra (4.4) 6-1, 6-0, Matteo Sirca (4.2, n.6)-Francesco Peruzzi (4.3) 6-3, 6-4.

TORRE PEDRERA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dall’Asd Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni”. 2° turno: Patrizia Pritelli (4.4)-Valentina Baldi (4.4) 6-3, 6-1.

3° turno: Mariangela Leporale (4.4)-Chiara Grieci (4.6) 6-4, 7-5, Francesca Stefanelli (4.3)-Desiree Ciampa (4.5) 6-0, 6-0, Rita Sacchetti (4.6)-Maria Letizia Cappellini (4.3) 7-5, 6-1, Alessia Arcangeli (4.5)-Francesca Sistu (4.3) 6-4, 6-2, Bianca Lugaresi (4.4)-Donatella Piccinini (4.3) 6-4, 6-1, Jian Ya Gaia Gentili (Nc)-Maria Vittoria Tavano (4.3) 7-6 (1), 6-2.

La giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.

CATTOLICA. Scatta domani sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo della Regina, il trofeo “Facile Rogitare Junior Trophy”. Sono 61 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, che si daranno battaglia fino al 17 agosto, presenti alcuni dei più forti giovani talenti del comprensorio. Nella categoria Under 10 sono 28 gli iscritti, nel femminile si gioca una prima fase a gironi. Nell’Under 12 femminile guida le fila la 4.1 Giulia Natali, mentre nel tabellone Under 12 maschile, quello più partecipato, i giocatori con classifica migliore sono nell’ordine il 3.4 Christian Dreon, i 3.5 Tommaso Radic. Tommaso Cavassi, Enea Corazza ed Alessandro Marcolini. In quest’ultimo tabellone si parte con la sezione Nc, poi quella di 4° ed infine il main-draw. Larga la partecipazione degli allievi della Galimberti Tennis Academy che svolge la sua attività sui campi del Queen’s Club di Cattolica.