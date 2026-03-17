Tennis: i risultati del Terza al Circolo Contrada Sarsina e dei Quarta al Ten Sport Center e al Tc Coriano

SARSINA. Avanza il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Primi match in questa classica del tennis valligiano che terrà banco fino al 27 marzo. Sono 49 gli iscritti al torneo che prevede tre fasi distinte.
Si qualifica per il secondo tabellone Maico Mascheri (River 22 Sporting Club), avanzano nel tabellone successivo Francesco Zanni (Club La Meridiana), Ivan Ravaioli (Tc Ippodromo) e Massimo Montanari (Polisportiva Il Circolo Sarsina).
Turno di qualificazione: Maico Mascheri (4.5, n.1)-Carmine Greco (Nc) 6-2, 7-5.
Secondo tabellone, 1° turno: Francesco Zanni (4.6)-Mariiusz Borowski (4.4) 6-1, 6-2,
2° turno: Ivan Ravaioli (Nc)-Marco Portolani (4.3) 5-7, 6-2, 12-10, Massimo Montanari (4.3)-Filippo Zadra (4.3) 6-2, 6-4.
Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.
CERVIA. Entra nella fase clou al Ten Sport Center di Pinarella il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile.
Il primo a conquistare le semifinali è stato Giacomo Costanzo (Ct Cesena), seguito da Gian Luca Cerchierini (Pol.Buscherini).
Ottavi: Simone Balzani (4.1, n.6)-Marco Martelli (4.2) 7-5, 6-3, Lorenzo Vicari (4.1, n.3)-Vincenzo Marino (4.1) 1-6, 6-4, 10-2, Mirco Tieghi (4.1, n.10)-Marcello Piccinini (4.1, n.7) 2-6, 6-3, 10-7, Enrico Bosi (4.3)-Alessandro Giannini (4.1, n.2) 6-7, 6-1, 10-7. Quarti: Giacomo Costanzo (4.1, n.4)-Umberto Saetti (Nc) 0-6, 6-3, 10-5, Gian Luca Cerchierini (4.2)-Giacomo Fogli (4.4) 6-4, 6-3.
La giudice di gara è Nicoletta Pignato.
CORIANO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del 5° trofeo “Tennis Lab” che vede al via 90 giocatori e che terrà banco fino al 29 marzo.
Tabellone finale, 1° turno: Nahuel Zanfino (Nc)-Stefano Muccini (4.6) 6-3, 6-4, Simone Sanchioni (Nc)-Federico Sanchi (4.6) 6-1, 6-2, William Ventrucci (Nc)-Pier Paolo Guardigli (4.6) 6-2, 6-0, Federico Boschi (Nc)-Edgardo Brancaleoni (4.6) 6-2, 6-1.
2° turno: Giovanni Liotta (4.4)-Alessandro Fabbri (4.4) 7-5, 4-6, 10-7, Pierluigi Pennacchini (4.4)-Simone Nicolini (4.4) 6-1, 6-0, Francesco Palmieri (4.5)-Giovanni Cianciaruso (4.5) 6-0, 6-0.
3° turno: Simone Renzi (4.3)-Andrea Tamburini (4.3) 6-1, 6-1, Manuel Mussoni (4.5)-Luca Violini (4.3) 5-7, 6-3, 10-5, Gian Franco Frisoni (4.4)-Elia Galli (4.3) 6-3, 6-3.
Il giudice di gara è Simone Lusini.