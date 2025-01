Tennis, i risultati del Romagna Junior Tour Under 10-12-14 al Forum Forlì

FORLI’. Sempre più protagonista sui campi del Forum Tennis Forlì una grande rassegna giovanile di valore nazionale. Si tratta della tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili, per un totale di 262 giocatori in campo fino alle finali in programma il 9 febbraio. Vediamo i protagonisti ed i risultati.

Under 10 femminile, 1° turno: Anna Ferrari-Martina Pinti 2-6, 6-1, 10-6, Vittoria Arginelli-Amelia Valentini 6-2, 6-1, Maddalena Ranzieri-Stefania Medeea Samoila 6-1, 6-3, Maya Puscas-Caterina Canepa 6-0, 6-1, Micol Foggia-Emma Mattone 7-5, 6-0.

Nell’Under 10 maschile supera il tabellone Under 9 il ravennate Tobias Amadori (Tennix Training Center), avanza nel tabellone finale Tommaso Trioschi che supera Jacopo Mengozzi.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Tobias Amadori-Mattia Zammarchi 6-1, 6-1. Tabellone finale, 1° turno: Tommaso Trioschi-Jacopo Mengozzi 7-5, 6-4, Jacopo Tazzari-Edoardo Garoia 6-2, 6-4, Nicola Fabbri-Filippo Guerrini 6-4, 4-6, 10-7, Leonardo Oligeri-Marco Boschetti 6-3, 6-1.

Nell’Under 12 maschile, 2° turno del secondo tabellone: Tommaso Cavassi-Filippo Bregoli 6-2, 6-0, Davide Bonazza-Gianmaria Dellarosa 6-4, 6-1, Tommaso Migliorini-Diego Casadei 6-0, 6-0, Gianluca Mezzapesa Valdinoci-Gianmaria Mancini 6-2, 7-5.

Nell’Under 12 femminile 1° turno tabellone Nc: Giorgia Rombi-Gisele Dallari 5-7, 6-0, 10-8, Sofia Sanchi-Viola Benini 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Cecilia Rondinelli-Victoria Vivi 6-1, 6-0, Ada Milocco-Lucia Tarlazzi 4-6, 6-0, 10-8, Alessia Barducci-Livia Lamieri 6-4, 6-2, Giorgia Rombi-Sofia Sanchi 6-2, 6-4.

Nell’Under 14 maschile brilla sui campi di casa Andrea Samorì (Forum Tennis Forlì). Sezione 4°, 4° turno: Flavio Areolite-Marco Bonora 6-1, 6-1, Mario Simone-Davide Bendandi 6-2, 6-4, Andrea Samorì-Gianmarco Meroni 6-2, 6-7 (6), 10-6, Leone Franchi-Mattia Franchini 6-4, 6-1, Leone Matteo Geri-Robert Nitoiu 6-3, 6-3, Leonardo Cenciarini-Davide Capodagli 4-6, 6-3, 10-7, Pietro Reggiani-Samuele Golinelli 6-4, 6-2.

Nell’Under 14 femminile turno di qualificazione: Lucrezia Vanni (n.1)-Beatrice Zamboni (n.4) 6-3, 6-1. 1° turno tabellone finale: Elettra Fabbri-Virginia Arduini 7-6 (3), 6-3, Flora Zanzi-Sofia Muccinelli 7-5, 6-1. 2° turno: Agata Bravin-Eva Raimondi 6-2, 6-7 (6), 10-4, Sara Chierici-Miriam Samorì 6-2, 6-1, Diletta Sabbioni-Anna Foschini 6-3, 6-2.

Il giudice di gara per il tabellone è Walter Naldoni, per le gare sono Graziano Farolfi e Marco Gatti, direttore di gara Mauro Emiliani.