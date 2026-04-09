Tennis, i risultati del Memorial Borghetti al Ct Cervia e del Circuito Veterani al Forum

CERVIA. Avanza una bella edizione del Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Circolo Tennis Cervia. Da domani al 19 aprile il Club cervese ospiterà il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con un montepremi di 500 euro. In bella evidenza Dario Matteucci, Gianni Masotti, Giulio Macori e Pietro Martines.

Tabellone di 4° categoria, 2° turno: Matteo Bianchi (Nc)-Alberto D’Elia (4.5) 6-4, 3-6, 13-11, Claudio Santoni (4.3)-Matteo Camerani (4.3) 6-4, 6-3. Kevin Roda (4.3)-Nicolò Illuminati (4.3) 6-3, 6-1.

3° turno: Alex Grechi (Nc)-Enzo Tomidei (4.3) 6-3, 6-3, Christian Lupone (4.3)-Thomas Carroli (Nc) 2-6, 6-2, 10-2, Antonio Lupone (4.3)-Giacomo Fogli (4.4) 6-3, 2-6, 12-10, Enrico Bosi (4.3)-Luigi Vicari (4.4) 6-0, 6-1.

4° turno: Dario Matteucci (4.3)-Oreste Mezzetti (4.2) 6-0, 6-3, Gianni Masotti (4.2)-Marco Cantagallo (4.4) 6-4, 6-7, 10-3, Giulio Macori (4.2)-Andrea Monti (4.4) 6-4, 7-6, Federico Melli (4.1)-Mathias Roman (4.3) 7-5, 2-6, 10-5, Daniele Miani (4.1, n.12)-Fabio Vinetti (4.2) 6-2, 6-2, Gabriele Guerrini (4.1, n.13)-Diego Varignana (4.2) 6-3, 6-1, Frederic Raffini (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.14) 7-6, 6-3, Pietro Martines (4.1)-Andrea Marcucci (4.1) 2-6, 6-2, 10-7.

Nel femminile che vede al via 26 giocatrici le big sono le 3.1 Asia Mancini, Sofia Baldani e Diletta Sabbioni. Si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Ludovica Fiorini, Alessia Tacconi, Melania Vancini e Valentina Benati. Nel tabellone finale n.1 Diletta Sabbioni, n.2 Sofia Baldani, n.3 Asia Mancini.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

FORLI’. Entra nella fase clou il torneo nazionale valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2”. Nell’Over 45 ottavi per Andrea Covezzi, quarti per Stefano Agostino.

2° turno tabellone finale: Giuliano La Barba (4.2)-Fabrizio Mariani (3.4) 6-4, 5-7, 10-8, Andrea Covezzi (3.4)-Simone Di Cino (3.5) 3-6, 6-3, 10-8. Ottavi: Stefano Agostino (3.4)-Daniele Lusini (3.5) 6-2, 6-3.

Nel tabellone Over 55 conquista le semifinali Gaddo Camporesi (Forum Forlì).

Quarti: Stefano Bandini (3.4)-Fabio Bernagozzi (3.3, n.1) 6-2, 6-4, Alessandro Di Vittorio (3.3, n.3)-Alberto Martini (3.4) 6-3, 6-2, Massimiliano Antonini (3.3, n.2)-Stefano Fiandri (3.4) 6-1, 7-6 (4), Gaddo Camporesi (3.4)-Carlo Alberto Gualandri (3.4) 3-6, 1-1 e ritiro.

Nell’Over 65, tabellone finale, 1° turno: Fabrizio Rubbi (3.5)-Francesco Benanchi (4.2) 7-6 (8), 7-5, Massimo Guermandi (3.5)-Stefano Bassetti (4.4) 6-4, 1-6, 10-3. Quarti: Massimo Feriozzi (4.3)-Emanuel Manfredini (3.5) 6-2, 6-3.

Nel torneo Over 70 finale tra Franco Torreggiani (Sport Social Club Ssd) e Roberto Gallerani (Sport Social Club Ssd).

Quarti: Mauro Casadei (Nc)-Daniele Alberti (4.3) 4-6, 7-6 (4), 10-7, Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2)-Enrico Arfelli (4.5) 6-2, 6-4, Roberto Gallerani (4.3)-Aldo Fabbri (4.5) 7-5, 6-3, Franco Torreggiani (4.1, n.1)-Claudio Fogli (4.3) 6-4, 6-4. Semifinali: Torreggiani-Casadei 6-1, 6-3, Gallerani-Bertaccini 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.