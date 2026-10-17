Tennis, i risultati del campionato provinciale Over 45-55 al Tc Riccione e del Quarta al Tc Coriano

RICCIONE. Va in scena sui campi del Tennis Club Riccione il Campionato Provinciale Over 45 e 55 maschile, torneo che terrà banco fino al 25 ottobre. Nell’Over 45 si qualifica Lucio Longoni (Misano Sporting Club), bene anche Fabrizio Marchini (Ct Cerri) e Pierluigi Pennacchini (Misano Sporting Club).
Over 45, secondo tabellone (4.4-4.2), 2° turno: Fabrizio Marchini (4.4)-Matteo Grossi (Nc) 6-1, 6-0, Pierluigi Pennacchini (4.3)-Marco Bianchi (4.4) 6-1, 6-3.
Turno di qualificazione: Lucio Longoni (4.3)-Roberto Montori (4.3, n.3) 6-3, 6-2. Si qualifica per il tabellone finale anche il 4.3 Michele Pretolani (n.4), portacolori del Maretennis, per il forfait del suo avversario.
Nell’Over 55 subito in bella evidenza sui campi di casa Marino Masi.
Primo tabellone, 4° turno: Andrea Bonetti (4.1)-Massimo Vannoni (4.1, n.4) 6-2, 6-7, 10-5, Alberto Grassi (4.3)-Fulvio Fracassi (4.1, n.3) 3-6, 6-0, 10-5, Marco Gianfrini (4.1, n.2)-Massimiliano Marchi (4.3) 4-6, 6-3, 14-12, Marino Masi (4.1, n.1)-Simone Cicognani (4.2) 6-4, 6-2.
CORIANO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano” che terrà banco fino al 24 ottobre. Negli ottavi, dopo Claudia Montanari, anche Valentina Galli (Galimberti Tennis Team), brilla Federica Galeone (Ct Cerri).
2° turno: Bianca Tomasucci (4.4)-Valentina Di Nella (4.5) 6-0, 6-0.
3° turno: Valentina Galli (4.6)-Giorgia Mercedes Parente (4.4) 6-2, 3-6, 10-8, Federica Galeone (4.4)-Margherita Curradi (Nc) 6-1, 6-2.
4° turno: Claudia Montanari (4.3)-Mariangela Leporale (4.2) 3-6, 6-4, 10-6.
Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Alessandro Gallerani.