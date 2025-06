Tennis: i risultati dei tornei Super Next Gen al Tc Riccione, Open al Tc Conselice e Terza al Ct Cerri

RICCIONE. Il grande spettacolo del tennis giovanile di scena in questi giorni al Tennis Club Riccione che ospiterà, fino al 15 giugno, il Super Next Gen, due singolari, maschile e femminile, riservati alle categorie Under 16-18. In campo i migliori talenti della Macroarea Nord-Est, nel complesso quasi 200 giocatori, 152 nel maschile e 41 nel femminile.

Nel torneo maschile in bella evidenza Edoardo Belletti, portacolori del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano.

Maschile, tabellone finale, 3° turno: Filippo Quadrelli-Guido Giugliano 6-4, 4-6, 10-5, Lorenzo Pucci-Francesco Bagli 6-2, 6-1, Giacomo De Pazzi-Francesco Busca 7-5, 6-1.

4° turno: Francesco Cuppi-Federico Guerra 6-3, 6-2, Andrea Zordan-Alessandro Cavalieri 7-5, 4-6, 14-12, Lucio Argentieri-Michele Tonti 6-0, 6-4, Sasa Notarstefano-Leonardo Capogrossi 7-5, 6-4, Andrea Fiocchi-Nicolò Della Chiara 6-0, 6-2, Nicolas Messora-Riccardo Saltini 3-6, 7-5, 10-2, Andrea Scazzieri-Samuel Cavallini 7-5, 6-3, Italo Francesco Garofano-Matteo Rossi 6-1, 6-1, Edoardo Belletti-Damiano Cappellotto 3-6, 6-4, 10-7, Federico Berti-Alessandro Ciacci 6-1, 6-0.

5° turno: Alberto Levoni-Luca Battistini 6-3, 6-1, Alessandro Vavalà-Tommaso Zanzini 6-4, 6-4, Marco Vittori-Gianluca Milan 6-3, 6-2, Giacomo Giacon-Emmanuele Bomba 6-3, 6-2.

Nel femminile si parte con la sezione di 3° che qualifica, tra le altre, al tabellone finale Gioia Angeli (Tc Riccione), Angie Bentini (Tc Faenza) e Clara Marzocchi (Tc Ippodromo).

Femminile, turno di qualificazione: Chiara Zivelonghi (n.2)-Giulia Scarda 6-2, 6-1, Clara Marzocchi-Carlotta Venera (n.5) 7-6 (2), 7-6 (7).

Si qualifica anche Angie Bentini (n.4).

1° turno tabellone finale: Gioia Angeli-Gaia Arada 6-0, 4-6, 10-6, Margherita Busi-Viola Carrara 7-6 (3), 4-1 e ritiro.

Dunque è partito il grande spettacolo del tennis giovanile, uno dei 12 tornei più importanti nella categoria.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.

CONSELICE. Avanza sui campi del Tennis Conselice il torneo nazionale Open, maschile e femminile. Il torneo, che terrà banco fino al 13 giugno, è dotato di un montepremi di 500 euro ed è diretto dal giudice di gara Erik Silloni e dal direttore di gara Federico Raimondi. Nel tabellone finale il n.1 è il 2.4 Riccardo Pasi, seguito dall’altro 2.4 Samuel Zannoni e dai 2.7 Matteo Mucciarella e Riccardo Marendon.

3° turno: Davide Ruggeri (3.2)-Luca Fossanova (3.3) 6-3, 6-1. Turno di qualificazione: Riccardo Venturini (3.3)-Andrea Monti (3.1, n.2) 6-0, 6-0, Luca De Giovanni (3.2)-Alex Gencarelli (3.1, n.4) 6-3, 3-0 e ritiro, Lorenzo Ravaglia (3.2)-Federico Duranti (3.1, n.1) 6-4, 6-4, Jacopo Liverani (3.1, n.5)-Elia Lazzeri (3.2) 6-3, 6-2, Alessandro Naso (3.1, n.6)-Valentino Salami (3.3) 6-3, 7-5.

Nel femminile le giocatrici con miglior classifica sono le 2.6 Sandy Mamini e Beatrice Bruni Lotti, a seguire la 2.7 Teresa Cinquino. Si parte con la sezione di 4°: n.1 Camilla Speranza (4.2), n.2 Chiara Massari (4.2). Nel tabellone finale n.1 Bruni Lotti, n.2 Mamini, n.3 Cinquino, n.4 Emanuela D’Alba (2.8).

Tabellone finale, 2° turno: Viola Zapparoli (3.3)-Camilla Speranza (4.2) 6-1, 6-1. Ottavi: Ludovica Belluzzi (3.2)-Sofia Baldani (2.8) 6-3, 6-2. Quarti: Teresa Cinquino (2.7, n.3)-Matilde Licia Bianchi (2.8) 6-4, 6-2.

CATTOLICA. Da sabato è partito sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 3° categoria maschile con la bellezza di 111 iscritti (ridotti a 80).

Si parte con la sezione di 4° che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.1 Umberto Barbato, Umberto Uguccioni, Marco Baldelli, Claudio Sanchioni, Gianluca Pagliuca, Alessandro Bernardi, Maurizio Maestri, Loris Volpinari, Marino Masi, Andrea Bonetti, Emanuel Vannucci, Claudio Marcantoni, Alessandro Gostoli e Marco Bernardini. Nel tabellone finale i big sono certamente i 3.1 Riccardo Muratori, William Di Marco, Pietro Spezi ed Alessandro Pesaresi. In bella evidenza Claudio Marcantoni, Claudio Sanchioni, Gianluca Pagliuca ed Andrea Bonetti.

2° turno: Daniele Mastromattei (4.4)-Andrea Vecchi (Nc) 6-3, 6-2.

3° turno: Luca Violini (4.2)-Martin Gamero Mariano (4.2) 6-3, 7-6, Emilio Frugieri (4.3)-Roberto Pirani (4.3) 6-2, 6-2, Federico Tacchi (4.3)-Roberto Pezzolesi (4.2) 6-3, 6-0, Maurizio Bologna (4.2)-Simone Nicolini (4.4) 6-0, 6-0, Nicolò Pari (Nc)-Luca Casabianca (4.3) 6-3, 6-1, Federico Tacchi (4.3)-Roberto Pezzolesi (4.2) 6-3, 6-0, Stelvio Dolcetti (4.4)-Paolo Baldelli (4.2) 6-3, 7-6.

4° turno: Claudio Marcantoni (4.1, n.12)-Roberto Del Piccolo (4.2) 6-3, 6-1, Claudio Sanchioni (4.1, n.4)-Mirko Zaffini (4.3) 7-6, 6-1, Alberto Montagna (4.2)-Emanuel Vannucci (4.1, n.11) 1-6, 6-4, 10-8, Gianluca Pagliuca (4.1, n.5)-Angelo Salfo (4.3) 6-1, 6-0, Andrea Bonetti (4.1, n.10)-Pierluigi Giannini (4.2) 6-2, 6-0.

Il torneo, diretto dal giudice di gara Paolo Calbi e dalla direttrice di gara Francesca Cerri, terrà banco fino al 22 giugno.