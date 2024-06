Tennis: i risultati dei tornei al Paradiso e al Forum, da domani si gioca all’Alleanza Sportiva

Avanza il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, organizzato dall’Asd Paradiso di Cesenatico. Ottimo esordio nel tabellone principale per Riccardo Mondardini (Ct Cesena) e Claudio Fantini (Pol.2000 Cervia), al 3° turno Paolo Gori (Tc Valmarecchia) ed Alessio Argnani (Forum Forlì).

Tabellone finale, 1° turno: Federico Pizzinelli (4.2)-Oscar Bisacchi (3.5) 7-6 (2), 6-3, Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Tommaso Alberti (4.2) 6-4, 6-4, Riccardo Mondardini (3.5)-Riccardo Fusconi (4.2) 7-6 (4), 6-4, Claudio Fantini (3.5)-Alessandro Federico Marcon (4.3) 6-1, 6-7 (0), 10-7.

2° turno: Mario Borghi (3.5)-Marco Mazza (3.4) 6-4, 0-6, 10-8, Paolo Gori (3.5)-Andrea Pacchioni (4.1) 6-3, 6-1, Alessio Argnani (3.4)-Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5) 6-1, 0-6, 10-8.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

FORLI’. Si avvia alle battute finali sui campi del Forum Tennis Forlì il tradizionale torneo di 4° categoria maschile. Sono approdati alle semifinali, in programma domenica (dalle 14.30), Maurizio Perpignani (Forum Tennis), Daniele Mazzotti (Russi Sporting Club), Andrea Marcucci (Forum Tennis) e Stavros Papageorgiou (Tc Imola).

Ottavi: Matteo Rossi (4.2)-Alessandro Gaudenzi (4.2) 3-6, 6-4, 13-11, Daniele Mazzotti (4.2)-Mario Nannucci (4.6) 3-6, 7-5, 10-8, Andrea Marcucci (4.3)-Davide Ceccarelli (4.1, n.10) 6-2, 6-1, Stavros Papageorgiou (4.5)-Frederic Raffini (4.2) 6-4, 6-0. Quarti anche per Marco Vittori (4.2) e Lorenzo Vicari (4.1, n.3). Quarti: Maurizio Perpignani (4.2)-Leonardo Maccaferri (4.1, n.1) 3-6, 6-4, 14-12, Stavros Papageorgiou (4.5)-Marco Vittori (4.2) 6-1, 1-6, 10-2, Mazzotti-Lorenzo Vicari (4.1, n.3) 2-6, 6-4, 12-10, Marcucci-Rossi 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.

RICCIONE. Al via domani il torneo nazionale di 4° (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Circolo Villa Mussolini. Si parte con la sezione dedicata agli Nc, poi il tabellone finale in una rassegna che vede al via ben 79 giocatori. I big sono chiaramente i 4.3 Mirko Zaffini, Giovanni Arlotti, Franco Ubalducci, Nicola Campana, Gianluca Stefanelli, Luca Sapucci, Francesco Mazzotti, Simone Cicognani, Luca Del Magno, Michele Moroni, Davide Silvagni, Fabrizio Rossi, Cristian Achilli, Francesco Visino, Romeo Fabbri, Alessandro De Luca, Cesare Andrea Castellani, Claudio Sanchioni, Luca Roberti e Giancarlo Palumbo.

Il giudice di gara per il tabellone è Paolo Calbi, il giudice di gara per il torneo è Antonia Barnabè, direttore di gara Pietro Buscherini.