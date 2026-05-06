Tennis, i risultati dei Terza al Tc Viserba e al Laghi Forlimpopoli, e dei Quarta al Venustas

VISERBA. Avanza il tabellone finale nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. I primi due giocatori che hanno tagliato il traguardo degli ottavi sono stati Francesco Pazzaglini (Ct Rimini) ed Alessandro Manduchi (Tc Viserba).
2° turno: Jacopo Canini (3.4)-Gianmarco Palumbo (3.5) 4-6, 6-3, 13-11, Mirko Giardi (3.5)-Filippo Quadrelli (3.4) 6-2, 6-2, Filippo Marcaccini (3.3)-Francesco Mazza (3.5) 6-4, 6-0, Davide Sgarzi (3.5)-Pietro Montemaggi (3.3) 6-4, 7-6, Alessandro Bocchini (3.3)-Daniele Friguglietti (4.1) 6-0, 6-2.
3° turno: Alessandro Laganà (3.3)-Valerio Carli (3.3) 6-2, 6-0, Francesco Paolini (3.4)-Andrea Filanti (3.3) 3-6, 6-1, 10-7, Alessandro Cortesi (3.3)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-2, 6-4.
4° turno: Francesco Pazzaglini (3.2)-Francesco Bagli (3.4) 7-6, 6-1, Alessandro Manduchi (3.2)-Alessandro Monti (3.3) 6-2, 6-1.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.
FORLIMPOPOLI. Il Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli ospita il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Si tratta della seconda edizione del Memorial “Tony Golfarelli” che terrà banco fino al 17 maggio. Conquistano il 6° turno nel primo tabellone Filippo Pracucci, Fabio Di Tante, Giulio Casadei, Thomas Guerra e Davide Ceccarelli.
Tabellone di 4° categoria, 4° turno: Giulio Negrini (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 6-3, 6-3, Frederic Raffini (4.2)-Federico Ricci (4.2) 6-1, 6-1, Giuliano La Barba (4.2)-Gabriele Schiavo (4.2) 6-2, 6-1, Riccardo Valente (4.3)-Christopher Gardelli (4.5) 6-0, 6-1, Leo Piraccini (4.2)-Cristian Crepaldi (4.2) 6-4, 7-6, Alessandro Ravaioli (Nc)-Simone Armuzzi (4.3) 6-3, 6-2, Stefano Tassinari (4.3)-Alessandro Verna (4.6) 6-2, 6-1, Luca Pistorio (4.2)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-3, 4-6, 10-8, Antonio Melloni (4.3)-Klaus Ramenghi (Nc) 7-5, 7-6, Paolo Ghetti (4.4)-Enrico Amadori (4.3) 3-6, 7-5 e ritiro.
5° turno: Filippo Pracucci (4.1, n.8)-Marco Cantagallo (4.4) 6-0, 6-1, Fabio Di Tante (4.1)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-1, 6-2, Giulio Casadei (4.1, n.4)-Federico Sardi (4.3) 6-1, 6-7, 12-10, Thomas Guerra (4.2)-Filippo Ruggeri (4.1) 7-5, 1-6, 10-5, Davide Ceccarelli (4.1, n.5)-Marco Dovizioso (4.5) 6-3, 6-1.
Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.
IGEA MARINA. Avanza il classico torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas, che terrà banco fino al 17 maggio. In bella evidenza nel secondo tabellone, con la qualificazione a quello successivo, Carlo Conti, Francesco Verni, Alessandro Casali e Simone Sanchioni.
Tabellone 4.4, 1° turno: Mirco Montemaggi (4.6)-Manuel Rossi (Nc) 3-6, 7-5, 12-10, Enrico Lugaresi (Nc)-Marco Bianchi (4.5) 6-1, 6-0.
Turno di qualificazione: Andrea Giuliani (4.4)-Nahuel Zanfino (4.4, n.14) 6-0, 6-3, Dante Bevilacqua (4.4)-Alessandro Gozzi (4.4, n.16) 6-2, 3-6, 10-8, Elia Mattioli (n.4)-Ettore Barnabè (Nc) 6-1, 6-2, Leonardo Ancarani (Nc)-Noè Dell’Aquila (4.4, n.5) 6-4, 6-2, Manuel Mussoni (4.4, n.6)-Diego Pasquinoni (Nc) 6-0, 6-0, Francesco Viret (4.5)-Pierluigi Pennacchini (4.4, n.8) 7-5, 6-4, Agostino Bertaccini (Nc)-Davide Mazzotti (4.4, n.12) 6-4, 6-7 (5), 10-8, Enea Venturini (4.5)-Federico Della Rosa (4.4, n.13) 6-3, 5-7, 10-5, Riccardo Silvi (4.4, n.15)-Roberto Arcidiacono (4.4) 1-6, 6-2, 10-8, Paolo Santarini (4.4)-Redeo Biondi (4.4, n.17) 6-2, 6-3, Carlo Conti (Nc)-Francesco Visino (4.4, n.1) 6-1, 6-0, Francesco Verni (Nc)-Mattia Piepoli (4.4, n.3) 6-3, 3-6, 10-7, Alessandro Casali (4.4, n.9)-Paolo Petrone (4.5) 3-6, 6-4, 10-8, Lorenzo Podeschi (4.5)-Vincenzo Scaldarella (4.4, n.10) 6-1, 6-2, Simone Sanchioni (4.5)-Giovanni Venturini (4.4, n.11) 7-6 (5), 5-7, 11-9.
Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.