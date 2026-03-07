Tennis: i risultati dei Terza al Tc Riccione, al Ct Meldola e al Ct Cesena, dove oggi va in scena la mostra fotografica di Derena Beccari

Tennis: i risultati dei Terza al Tc Riccione, al Ct Meldola e al Ct Cesena, dove oggi va in scena la mostra fotografica di Derena Beccari

CESENA. Sara Viviani (Tc Riccione) ed Alessia Armenise (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli) in bella evidenza sui campi del Circolo Tennis Cesena nel torneo nazionale di 3° categoria femminile che terrà banco fino al 16 marzo. 2° turno: Chis Frida Rodica (4.4)-Danila Daino (4.4) 6-1, 6-1, Sara Viviani (4.6)-Valentina Di Nella (4.5) 6-2, 7-6 (4), Alessia Armenise (4.3)-Vittoria Andreani (4.3) 6-3, 1-6, 10-8. Il giudice di gara è Andrea Bellelli.

Intanto oggi (sabato, dalle 17) al Circolo Tennis Cesena si svolgerà una mostra fotografica di Derena Beccari, corsista e giocatrice del Ct Cesena, intitolata “Soglie-Luoghi vissuti in viaggio”. E’ un progetto che nasce da un modo di vivere il viaggio: come esperienza umana prima ancora che geografica. Viaggiare, per l’autrice, significa attraversare luoghi e relazioni con curiosità e ascolto, lasciando che il tempo dell’attesa e dell’osservazione diventi parte integrante dello sguardo. Le soglie incontrate, architettoniche, emotive, simboliche, diventano punti di contatto tra interno ed esterno, tra esperienza e memoria.

MELDOLA. Primi match nel torneo nazionale di 3° categoria maschile del Circolo Tennis Meldola. Si tratta della 9° edizione del torneo “Città di Meldola” che terrà banco fino al 18 marzo. Straordinaria la partecipazione, sono stati ben 144 i giocatori al via, alla fine limitati a 104.

Si qualificano per il tabellone finale Pier Luigi Bertozzi, Cristiano Pinna, Giovanni Zardi e Davide Faoro.

1° turno: Marco Montaguti (4.2)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 4-6, 6-0, 10-5, Alessandro Nanni (4.2)-Nikolai Dalla Bona (4.2) 6-0, 6-1, Gabriele Iudica (4.2)-Stefano Marcheselli (4.2) 1-6, 6-4, 10-7, Raffaele Mazzoli (4.2)-Davide Bernabini (4.2) 7-5, 6-1, Cristian Crepaldi (4.2)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-1, 2-6, 11-9, Thomas Guerra (4.2)-Cristian Barasa (4.2) 5-7, 6-4, 10-3, Giacomo Rossi (4.2)-Marco Samorè (4.2) 6-3, 1-6, 10-7, Filippo Ruggeri (4.2)-Matteo De Angeli (4.2) 6-2, 6-4.

Turno di qualificazione: Pier Luigi Bertozzi (4.1)-Daniel Pellegrini (4.1, n.1) 6-3, 2-6, 10-7, Cristiano Pinna (4.1)-Davide Ceccarelli (4.1, n.3) 6-3, 6-2, Giovanni Zardi (4.1, n.5)-Alberto Zattini (4.2) 6-0, 6-1, Davide Faoro (4.1, n.6)-Danilo D’Altri (4.2) 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.

RICCIONE. Avanza sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale femminile di 3° (limitato alle 3.4) e 4° categoria, di singolare e doppio.

Conquistano il 5° turno Greta Fantini (Ct Cicconetti), Federica Bartolini (Tc Riccione) e Priscilla Rossi (Virtus Bologna).

4° turno: Cristina Berardi (4.3)-Sara Zeppi (4.2, n.8) 7-6, 6-2, Francesca Stefanelli (4.2)-Monica Rossi (4.3) 6-3, 6-1, Mariangela Leporale (4.3)-Mirella Mancini (4.3) 7-5, 2-6, 10-8, Greta Fantini (4.4)-Federica Ceccolini (4.2) 6-1, 6-0, Federica Bartolini (4.3)-Anna Margherita Lanconelli (4.2) 7-5, 6-3, Priscilla Rossi (4.2, n.7)-Anna Lisa Armenise (4.3) 4-6, 6-0, 10-6.

Nel doppio 1° turno: D’Erasmo-Marchetti b. Pecci-Viviani 6-1, 6-3, Crociati-Pignatti b. Tenti-De Paulis 6-1, 6-0, Bartolini-Berardi b. Prisco-Macchini 6-3, 7-6 (5). Quarti anche per Benedettini-Mancini (n.4) e Tonelli-Frontini (n.3).

Il torneo si concluderà il 15 marzo con le finali.

Il giudice di gara è Simone Lusini.

