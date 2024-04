Tennis, i risultati dei romagnoli a Merano

Prosegue al Tc Merano la seconda tappa stagionale del circuito Junior Next Gen Italia 2024. Under 10 maschile, semifinali: Tommaso Migliorini-Davide Bonazza 6-1, 6-0, Tommaso Radic-Gianmaria Dellarosa 6-2, 6-3. Doppio, semifinali: Corazza-Dellarosa b. Pedrotti-Stoppini 4-0 e ritiro, Migliorini-Bonazza b. Salami-Bonatti 6-2, 6-4. Under 10 femminile, semifinali: Cecilia Rondinelli-Angela Lucietto 6-3, 6-1. Doppio Under 10 femminile, finale: Alessia Widmann-Matilde Ziglio b. Lucia Tarlazzi-Cecilia Rondinelli 6-2, 3-6, 10-8.

Under 12 maschile si ferma in semifinale Alessandro Bacchini (Tc Riccione), battuto 6-2, 6-0 dal n.1 Lyam Basilone che poi ha vinto il torneo, nel femminile finale per Ilinka Cilibic (Ct Massa) che ha ceduto nel match-clou a Carlotta Arginelli (n.3) per 6-2, 3-2 e ritiro. Doppio, semifinali: Basilone-Garbero (n.1) b. Zammarchi-Bacchini (n.4) 6-2, 6-1, Borio-Trettene (n.2) b. Vincenzi-Satta (n.3) 6-0, 6-3. Doppio, semifinali: Fabbri-Cilibic (n.1) b. Coiutti-Marth 6-2, 7-5, Foggia-Arginelli (N.2) b. Novello-Bondoc 6-1, 6-3. In finale vittoria di Sofia Foggia e Carlotta Arginelli per ritiro di Fabbri-Cilibic.

Nell’Under 14 maschile, doppio, semifinali: Pastrav-Tranciuc (n.1) b. Tombari-Tarlazzi (n.5) 6-4, 6-2, Mantovani-Giovagnoli (n.2) b. Campadelli-Tanzi 6-1, 6-3. In finale Mantovani-Giovagnoli battono Bogdan Pastrav-Tranciuc 6-2, 4-6, 7-6. Nel femminile quarti: Camilla Iannece-Camilla Fabbri (n.1) 6-2, 6-4. Doppio, quarti: Lanzoni-Iannece (n.4) b. Zaccarin-Bottosso 6-2, 6-0. Semifinali: Lanzoni-Iannece (n.4) b. Virginia e Noelle Zema (n.1) 6-1, 3-6, 6-4. Finale Manfrin-Del Sal b. Lanzoni-Iannece 6-1, 7-6.