Tennis: i risultati dei Quarta al Tc Riccione e alla Pol.Sammartinese, Asbi Imola e Tc Coriano nei quarti al “Nonantola”

RICCIONE. Avanza sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale femminile di 3° (limitato alle 3.4) e 4° categoria, di singolare e doppio. Conquistano il 3° turno Nicole Sabatini (Ct Baia Pesaro).

2° turno: Cristina Cesarini (4.5)-Marcella Aluigi (4.5) 6-2, 6-0, Bianca Tomasucci (4.4)-Elena Baronciani (Nc) 6-3, 6-3, Nicole Sabatini (4.4)-Manuela Mazzanti (4.3) 6-4, 6-1, Anna Lisa Armenise (4.3)-Federica Galeone (4.5) 6-0, 1-6, 10-8., Nicole Sabatini (4.4)-Manuela Mazzanti (4.3) 6-4, 6-1.

3° turno: Alessia Armenise (4.3)-Fiammetta Drudi (4.3) 6-0, 6-2, Mirella Mancini (4.3)-Kamelia Bivolarska (4.3) 6-0, 6-3.

Nel doppio (14 coppie al via) n.1 Parmeggiani-Bala, n.2 Mondolfi-Dominguez Rosario, n.3 Tonelli-Frontini, n.4 Benedettini-Mancini. 1° turno: D’Erasmo-Marchetti b. Pecci-Viviani 6-1, 6-3.

Il torneo si concluderà il 15 marzo con le finali.

Il giudice di gara è Simone Lusini.

FORLI’. Sui campi della Polisportiva Sammartinese (Forlì) si gioca fino all’8 marzo il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Conquistano gli ottavi Nicolò Zazzaroni, Matteo Monti, Christian Giacalone ed Alberto Zattini.

Tabellone finale, 3° turno: Giovanni Maria Monti (4.1)-Filippo Ruggeri (4.2) 6-1, 2-6, 10-8, Alberto Ravaglioli (4.3)-Fabio Di Tante (4.1) 7-6 (5), 6-2, Francesco Gallo (4.1, n.6)-Simone Armuzzi (4.3) 6-2, 6-0, Enrico Pompignoli (4.1)-Cristian Barasa (4.2) 6-0, 6-0, Nicolò Zazzaroni (4.6)-Gabriele Iudica (4.2) 6-1, 6-0, Matteo Monti (4.3)-Giuseppe Leoncini (4.1, n.4) 2-6, 6-0, 10-6, Christian Giacalone (4.1)-Roberto Sanzani (4.2) 3-0 e ritiro, Alberto Zattini (4.2)-Biagio Maltese (4.1, n.7) 6-4, 3-6, 11-9.

Ottavi: Giulio Casadei (4.1)-Filippo Fabbri (4.1, n.8) 4-5 e ritiro, Giuliano La Barba (4.2)-Matteo Barbieri (4.1, n.5) 6-3, 6-3, Leo Piraccini (Nc)-Marco Schiavo (4.1, n.2) 6-2, 6-3, Giovanni Maria Monti (4.1)-Giulio Negrini (4.6) 6-1, 7-6 (5).

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Gianni Tiziano Del Gobbo.

IMOLA. Asbi Imola e Tc Coriano nei quarti nel trofeo “Città di Nonantola” femminile. Nel 2° turno del tabellone finale successo dell’Asbi Imola per 2-0 sui campi Ct Tricolore A di Reggio Emilia: Tatiana Scoccianti-Daniela Bigi 6-3, 7-5, Carlotta Gherardi-Veronica Manzini 6-0, 6-2. Bene anche il Tc Coriano che ha vinto 2-1 in casa sul Tc President di Parma: Patrizia Fagnani-Patrizia Pritelli 6-2, 6-3, Caterina Benedetti-Cristina Ventura 6-0, 6-0, Benedetti-Drudi b. Ventura-Fagnani 6-3, 6-2. Al 2° turno: Ct Albinea B-Tc Riccione B 2-0, Ct Reggio Emilia-Ct Cesena 2-1. Sabato (dalle 14.30) nei quarti: Asbi Imola-Tc Fidenza e Sc Vittorino Da Feltre Piacenza-Tc Coriano.