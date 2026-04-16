Tennis, i risultati dei campionati Veterani a squadre

Partito il campionato Veterani a squadre Over 45 limitato ai 4.3. Nel 2° girone di qualificazione sconfitti il Forum A (3-0 in casa dal Tc Marfisa Ferrara) e il Tc Faenza (3-0 sui campi del Ct Reggio Emilia). Nel 3° girone fa il suo esordio sabato il Forum Tennis B in casa contro il Ct Tricolore Reggio Emilia.
Nel campionato Over 45 libero il Ct Cesena è stato sconfitto in casa 2-1 dal Ct Bologna nel 2° girone, unico punti del team di casa con Ceccarelli-Piraccini nel doppio su Barbieri-Stasi per 6-4, 6-4.
Nel 3° girone il Forum Forlì ha vinto 2-1 a Rimini sul Ct Cicconetti: Filippo Maestri-Massimiliano Antonini 6-4, 6-3, Fabrizio Mariani-Matteo Peppucci 7-5, 7-5, Maccaferri-Perpignani b. Maestri-Peppucci 6-3, 6-4.
Nel campionato Over 50 il Ct Cervia parte con una sconfitta per 3-0 in casa contro lo Sporting Club Carpi.
Nell’Over 55 successi nella prima giornata di Tc Viserba e Tc Comune di Ravenna. Tc Viserba-Ct Cicconetti 3-0: Pietro Montemaggi-Claudio Chiani 6-3, 6-1, Roberto Sacchini-Roberto Meco 6-2, 6-0, Montemaggi-Renzi b. Gabellini-Ciavatti 6-2, 4-6, 10-6. Tc Comune di Ravenna-Polisportiva Sarsina 3-0. Nel 4° girone il Ct Rimini apre con una bella vittoria casalinga per 3-0 sul Ct Casatorre.