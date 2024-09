Tennis, i risultati degli Open al Ten Sport Center e al Ct Zavaglia

CERVIA. Avanza sui campi del Ten Sport Center di Pinarella il torneo nazionale Open femminile “Tennis Fun Rimini”, torneo dotato di 500 euro di montepremi che terrà banco fino al 4 ottobre. Brillano nel secondo tabellone Emma Pelliccioni, Manila Dall’Agata e Sara Zaccaria.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Alessia Frontini (4.1, n.2)-Donatella Piccinini (4.2) 6-7, 7-6, 10-7, Maria Vittoria Salvatori (4.1, n.1)-Monica Rossi (4.3) 6-4, 6-1, Margaret Tonelli (4.1, n.4)-Elisabetta Dallari (4.1) 6-3, 6-4.

Secondo tabellone, 1° turno: Emma Pelliccioni (3.5)-Elena Tarini (4.1) 6-1, 6-3. 2° turno: Manila Dall’Agata (3.3)-Alessia Liverani (3.4) 6-1, 6-1, Sara Zaccaria (3.4)-Giulia D’Altri (3.3) 4-6, 6-2, 10-8.

Il giudice arbitro è stata Nicoletta Pignato.

RAVENNA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale Open maschile, il trofeo “Viglienzone Adriatica” dotato di 500 euro di montepremi. Il torneo terrà banco fino al 29 settembre, poi inizierà per il Ct Zavaglia la grande avventura della A2, il cui inizio è previsto per il 6 ottobre. Si qualificano per il tabellone finale Cristiano Pinna (Polisportiva Sammartinese) e Carlo Bega (Ct Zavaglia), avanza nel main-draw Valentino Salami (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano).

2° turno: Gian Franco Corrado (4.2)-Enrico Lega (4.5) 6-3, 7-6, Edoardo Belletti (4.2)-Mirko Sarra (4.3) 6-3, 7-5. Turno di qualificazione: Cristiano Pinna (4.1)-Federico Berti (4.1, n.4) 6-4, 6-4, Carlo Bega (4.2)-Paolo Duranti (4.1, n.2) 6-2, 6-3. 1° turno tabellone finale: Valentino Salami (3.4)-Alessandro Casadei (4.1) 7-5, 6-3.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Antonella Trenta.