Tennis: i risultati degli Open al Tc Viserba e al Ct Rimini, e del Quarta al Parckin

VISERBA. Avanza il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba partito sabato, dotato di 1000 euro di montepremi e che terrà banco fino al 22 agosto. In bella evidenza Letizia Giovagnoli (Ct Up Tennis) e la ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia).

Tabellone di 3°, 1° turno: Letizia Giovagnoli (4.2)-Maria Vittoria Marinelli (3.4) 7-5, 6-0.

2° turno: Diamante Campana (3.2, n.2)-Alida Romagnoli (3.4) 4-0 e ritiro. Avanza anche Ginevra Baldazzi (3.3).

Oggi alle 17 la sfida tra Letizia Giovagnoli e Lucrezia Cavalieri, 3.2 del Ct Massa.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

RIMINI. Macina risultati il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, una classica del calendario nazionale. Si tratta del trofeo “Golfetta Open del Centenario”, il torneo dotato di 3000 euro di montepremi che festeggia ad alto livello i 100 anni del Circolo Tennis Rimini. Conquistano gli ottavi Sevan Bottari, Fabio Leonardi e due giocatori del Forum, Nicola Ravaioli e Tommaso Filippi.

Tabellone finale, 4° turno: Jacopo Landini (2.4, n.8)-Beniamino Savini (2.8) 6-0, 6-0, Niccolò Ferrari (2.6)-Jacopo Fiorini (2.4) 7-5, 2-0 e ritiro, Nicola Ravaioli (2.5)-Enea Vinetti (2.7) 6-2, 6-2, Tommaso Filippi (2.5)-Riccardo Muratori (2.8) 6-1, 6-2, Sevan Bottari (2.4)-Mattia Benedetti (2.6) 6-4, 6-4, Gianmarco Cartocci (2.7)-Pietro Augusto Bonivento (2.5) 6-3, 6-4, Fabio Leonardi (2.5)-Filippo Di Perna (2.7) 6-1, 6-1. Ottavi anche per Federico Baldinini (2.6).

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Ahmed Rabie

CESENATICO. Da lunedì al 24 agosto il Tc Parckin di Cesenatico ospita il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, ed il doppio maschile di 3° categoria (limitato al 4° gruppo), entrambi giunti alla seconda edizione. Nel maschile 1° turno del secondo tabellone: Riccardo Fabbri (4.5)-Carlo Alberto Brunelli (4.5) 6-3, 6-3, Ettore Serra (4.5)-Marco Gottardo Mellina (Nc) 6-3, 6-2, Eugenio Alessandro Vicini (Nc)-Alessandro Monti (4.5) 6-1, 6-1, Davide Alessandro Gagliardi (4.5)-Fabio Ruini (Nc) 6-4, 6-3, Lorenzo Bertelli (Nc)-Pier Paolo Torricelli (4.5) 6-1, 6-0, Mauro Giorgi (4.5)-Dante Bevilacqua (Nc) 6-3, 6-0, Dario Ventura (4.5)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-2, 6-4, Federico Para (Nc)-Donato Cinquino (4.5) 6-3, 2-1 e ritiro, Simone Mazzoni (Nc)-Redeo Biondi (4.5) 6-2, 7-6 (3), Mattia Andruccioli (4.4)-Ari Oppi (4.4) 6-2, 6-2, Claudio Masinelli (4.4)-Alessandro Morigi (4.4) 6-1, 6-1, Ivan Giuseppe Saladino (4.4)-Enea Venturini (4.4) 7-6 (4), 6-3.

2° turno: Niccolò Tedeschi (Nc)-Fabio Montebelli (4.4) 6-1, 6-1, Davide Ingannato (4.4)-Robertino Neri (4.6) 6-3, 6-1, Gianni Mengozzi (4.4)-Manuel Tonolli (4.6) 6-3, 6-1, Pietro Gussio (4.3)-Mattia Mazzolini (4.5) 6-3, 6-2.

A seguire la sezione 4.6-4.3 che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.3 Danilo D’Altri, Luca Vitali, Fabio Altadonna, Giulio Macori, Mauro Tedeschi, Federico Manzelli, Lorenzo Pistocchi, Luca Laraia, Domenico Gasperini, Roberto Cerioli, Alessandro Giannini, Simone Calcagnini e Davide Pianini.

Nel femminile sono 36 le iscritte, le 4.1 sono Sofia Marino, Giulia Natali ed Alessia Rocchi. Si parte con la sezione Nc, poi il secondo tabellone che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, le 4.5 Desiree Ciampa, Francesca Vincenzi e Nataliya Bilan. 1° turno tabellone Nc: Angela Russo-Sara Barzagli 6-2, 6-1.

Nel doppio maschile al via 20 coppie. Nella prima sezione n.1 Zini-Riciputi, n.2 Tugnoli-Gollini, n.3 Giovanardi-Medici, n.4 Menzolini-Strada.

In questo caso il giudice di gara è David Caminati, direttrice di gara Rossella Mercadini.