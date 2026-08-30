Tennis: i risultati degli Open al Ct Massa e al Parckin, e del Quarta al Ten Sport Center

MASSA LOMBARDA. E’ in pieno svolgimento al Circolo Tennis Massa Lombarda il torneo nazionale Open maschile, il classico trofeo “Oremplast” giunto alla 23esima edizione. Quest’anno il torneo si presenta al via con un montepremi di 5000 euro oltre all’ospitalità dai quarti di finale. E’ il Memorial “Oreste Pagani”, che terrà banco fino all’8 settembre e non tradisce le attese: sono 73 i giocatori iscritti. Tra i big ci sono i 2.2 Luca Parenti ed Enrico Baldisserri, i 2.3 Lorenzo Rottoli, Nicola Ravaioli e Juan Bautista Otegui ed i 2.4 Pietro Ricci, Leonardo Taddia e Martino Guidotti. Avanzano nel tabellone di 3° Noah Cuppini, Andrea Scazzieri, Leonardo Venturi ed Alan Adiel Bardi.

2° turno tabellone di 3°: Filippo Conti (3.2)-Ian Catallo (3.2) 6-0, 3-0 e ritiro, Stavros Papageorgiou (3.3)-Valentino Salami (3.3) 6-2, 6-4, Giovanni Zardi (3.4)-Nicolò Zazzaroni (4.1) 6-3, 6-4., Stefano Monti (3.4)-Alessandro Claysset (4.1) 6-0, 7-5, Marco Morandi (3.4)-Edoardo Vincenzi (3.3) 6-1, 7-6 (4), Alan Adiel Bardi (3.2)-Filippo Flamigni (3.2) 6-2, 6-2, Leonardo Venturi (3.3)-Samuel Cavallini (3.3) 6-1, 6-2.

3° turno: Andrea Scazzieri (3.2)-Vasilii Volokhovskii (3.4) 6-1, 6-3, Noah Cuppini (3.2)-Francesco Maria Ricci (3.5) 6-1, 6-1.

Il giudice arbitro è Roberto Montesi, direttore di gara Roberto Medri.

CESENATICO. Entra nella fase clou il torneo nazionale Open maschile (singolare e doppio) limitato ai 2.6 organizzato dal Tc Parckin di Cesenatico, dotato di un montepremi di 600 euro.

Disco verde nel tabellone di 3° per Luca Ruggeri, Tommaso Lombardi, Alessio Argnani e Riccardo Delle Site.

Tabellone di 3°, 2° turno: Marco Vittori (3.3)-Guido Giugliano (3.3) 7-5, 6-3, Luca Ruggeri (3.2)-Edoardo Badaracco (3.2) 5-7, 6-0, 10-6, Daniele Berti (3.3)-Iacopo Mariani (3.5) 7-5, 5-0 e ritiro.

3° turno: Alessandro Laganà (3.3)-Stavros Papageorgiou (3.3) 6-3, 6-0, Michele Tonti (3.2)-Marco Cola (3.2) 6-3, 6-3, Davide Fagioli (3.5)-Nicola Ravera (3.3) 5-1 e ritiro, Federico Attanasio (3.3)-Andrea Pacchioni (3.4) 2-6, 7-5, 10-4, Andrea Filanti (3.3)-Francesco Mazzotti (3.3) 6-3, 6-2, Riccardo Delle Site (3.3)-Lorenzo Bertelli (4.2) 2-6, 6-1, 10-7, Alessio Argnani (3.2)-Paolo Duranti (3.4) 6-0, 6-1, Tommaso Lombardi (3.3)-Matteo Rossi (3.4) 6-4, 6-0.

4° turno: Luca Ruggeri (3.2)-Luca Morosini (3.1) 6-1, 5-7, 10-3.

Nel doppio maschile quarti di finale per Venturini-Brunelli. 1° turno: Bellarmino-Ceccarelli b. Blatti-Pacchioni 6-0, 4-6, 10-7, Bardi-Nucera b. Ravera-Borghetti 6-4, 6-0. Ottavi: Mazzotti-Manzelli b. Lontani-Domeniconi 6-4, 6-2, Terranova-Tavani b. Mariani-Delle Site 6-1, 6-3, Venturini-Brunelli b. Servadei-Vincenzi 6-2, 7-5.

Il torneo del “Circolino”, diretto dal giudice di gara Alessandro Terranova (direttrice di gara Rossella Mercadini), si concluderà il 6 settembre con le finali.

CERVIA. Ai nastri di partenza il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Sono 44 nel complesso i giocatori al via. Nel maschile (37 iscritti) guida le fila il 4.1 Claudio Fantini, davanti ai pari classificati Alberto Amadio, Andrea Bernardi, Luca Di Giovanni, Leonardo Conti, Diego Barchi, Vincenzo Marino e Massimo Castori. Già al 4° turno Tommaso Onofri e Roberto Pettinari nel maschile, esordio ok di Anna Claudia Pellicelli nel femminile.

2° turno: Roberto Pruccoli (Nc)-Simone Lanzoni (4.5) 6-2, 6-3, Andrea Bianchi (4.6)-Mario Fabbri (4.6) 6-2, 6-4, Andrea Maroni (4.5)-Enrico Bartolini (Nc) 6-3, 6-3.

3° turno: Tommaso Onofri (4.3)-Gabriele Mariano Herrera Darias (4.4) 6-7, 7-6, 10-6, Roberto Pettinari (4.3)-Davide Dedè (4.3) 6-1, 6-2.

Nel femminile n.1 Alessia Frontini (4.1), n.2 Sofia Rinalduzzi (4.3). 1° turno: Anna Claudia Pellicelli (Nc)-Emma Guerrini (Nc) 6-1, 5-7, 11-9.

Il torneo, che terrà banco fino al 6 settembre, è diretto dal giudice di gara Paolo Calbi, direttrice di gara Fabrizia Masetti.