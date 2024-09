Tennis, i risultati degli Open al Cacciari e al Mi.Ma Mare Pineta

IMOLA. Sui campi del Ct Cacciari avanza il 3° trofeo “F.C. Costruzioni”, il 6° memorial “Giampiero De Giovanni”, Open femminile dotato di 1500 euro di montepremi.

Belle prove di Clara Sansoni (Tc Faenza), Mia Chiantella, allieva della Galimberti Tennis Academy, e Sofia Regina (Tc Imola), quarti per Francesca Terzi e Beatrice Bruni Lotti.

2° turno: Mia Chiantella (2.6)-Carolina De Poli (2.8) 7-5, 6-0, Clara Sansoni (2.8)-Ilaria Rondinelli (2.8) 6-3, 6-3, Emma Chiesi (2.8)-Alice Stella (3.2) 4-6, 7-5, 10-5, Sofia Regina (2.7)-Carlotta Canali (3.2) 6-3, 6-2. Ottavi: Francesca Terzi (2.5, n.4)-Sandy Mamini (2.6) 6-2, 7-6 (4), Beatrice Bruni Lotti (2.7)-Viola Ranieri (3.3) 6-1, 6-0.

Il giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.

CERVIA. Primi match sui campi del Mi.Ma Tennis Mare Pineta di Cervia in uno dei tornei più importanti del circuito nazionale Open, il 1° Memorial “Francesco Salaroli” by Dieci Tennis Experience dotato di ben 8000 euro di montepremi. Un torneo tutto nuovo, che offre importanti spunti tecnici, che terrà banco al Mi.Ma Tennis Mare Pineta di Cervia fino al 22 settembre, un torneo che fa seguito all’Itf Senior Tour di maggio ed ai campionati italiani Veterani. Sono 64 i giocatori al via, con un “taglio” ai 3° categoria per garantire grande qualità al torneo. In cima alla lista dei favoriti due 2.1, Manuel Mazza ed Alessandro Pecci, a seguire i 2.2 Antonio Massara, Andrea Paolini, Alberto Bronzetti ed il cervese Daniel Bagnolini. Un cast più simile ad un torneo Itf che ad un Open, basti pensare che solo domenica Alessandro Pecci ha vinto il torneo Itf di Pozzuoli (25.000 dollari).

Il giudice di gara è Alessandro Rondinelli.

Avanzano nel tabellone finale, tra gli altri, Nicola Filippi (Forum Forlì), Dennis Ciprian Spircu, allievo del Ten Sport Center di Pinarella, Jamal Urgese (Tennis Villa Carpena) ed Emiliano Spettoli.

Primo tabellone (3° categoria+2.8) turno di qualificazione: Matteo Mucciarella (2.8)-Matvii Lemishko (3.1) 1-6, 6-3, 6-4, Andrei Matei Ganea (3.2)-Gabriele Sgroi (2.8, n.4) 6-2, 7-5, Emiliano Spettoli (3.1)-Alessandro Califano (2.8, n.5) 6-2, 6-3, Andrea Valli (2.8, n.6)-Tommaso Servadei (3.1) 6-1, 6-1, Andrea Zanuccoli (3.1)-Edoardo Lucio Vallè (2.8, n.3) 6-2, 3-6, 7-5, Davide Brunetti (2.8, n.7)-Lorenzo Lanza (2.8, n.10) 6-0, 3-6, 6-3, Nicola Tocci (3.2)-Dario Zamagna (2.8, n.2) 6-1, 6-2. Si qualifica anche Leonardo Benatti (3.1).

Tabellone finale, 1° turno: Emiliano Spettoli (3.1)-Nicola Ravaioli (2.5) 6-4, 6-2, Mattia Pozzi (2.7)-Davide Brunetti (2.8) 7-5, 7-6 (5), Dennis Ciprian Spircu (2.7)-Leonardo Benatti (3.1) 6-1, 6-3, Jamal Urgese (2.6)-Andrea Zanuccoli (3.1) 6-3, 6-1, Nicola Filippi (2.5)-Andrei Matei Ganea (3.2) 6-0, 7-5.