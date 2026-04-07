Tennis, i risultati a Riccione e Valle del Rubicone

E’ partita sabato la lunga stagione tecnica e organizzativa del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione. Sui campi del Villa Mussolini scatta infatti il primo appuntamento agonistico del 2026, il torneo di 4° categoria maschile. Tabellone Nc, turno di qualificazione: Francesco Rosa-Cristian Lazzaroni 6-1, 7-5, Alberto Tomassini-Lorenzo Damiani 6-2, 6-2, Diego Mariani-Paolo Crociani 2-6, 6-4, 11-9, Francesco Verni-Andrea Vanni 6-2, 6-3, Nahuel Zanfino-Diego Pasquinoni 3-6, 6-0, 10-6.
Fino al 19 aprile il Circolo Valle del Rubicone a Gatteo organizza il torneo di 4° categoria femminile, il 1° trofeo “Bcc Romagnolo”. Terzo turno: Roberta Montanari (4.5)-Katia Rossi (Nc) 6-0, 6-0, Rita Sacchetti (4.4)-Giulia Dell’Aquila (Nc) 6-0, 4-6, 7-0, Giulia Toni (Nc)-Francesca Olmi (4.5) 6-1, 6-0. Quarto 4° turno: Vittoria Pracucci (4.3)-Angela Russo (4.3) 7-6, 6-7, 8-6.